=== Le pagelle del Parma ===

Luigi SEPE 6: riesce solamente a toccare il pallone calciato da Alexis Sanchez al 55'; incolpevole sul secondo gol del cileno.

Lautaro VALENTI 6: benissimo in marcatura per Lukaku durante tutto il primo tempo. Poi è costretto inevitabilmente ad arrendersi.

Inter Milan's Belgian forward Romelu Lukaku (L) and Parma's Argentine defender Lautaro Valenti

Dal 67' Roberto Inglese 6: buona azione in pressing, dal momento del suo ingresso in campo.

Yordan OSORIO 5: in netta difficoltà su Lukaku e compagnia.

Mattia BANI 5: male in fase di disimpegno. SPesso valuta male i tempo dell'intervento.

Riccardo GAGLIOLO 6,5: mezzo voto in più per il "quasi miracolo" sul tentativo di salvataggio sulla linea in occasione del primo gol di Alexis Sanchez.

Dal 67' Giuseppe Pezzella 6,5: gli bastano 4' per pennellare un assist perfetto per la volée di Hernani.

HERNANI JR. 7: grande qualità apportata dall'ex Zenit San Pietroburgo nella metà campo del Parma. Tante idee e uno spettacolare gol al volo, che al 71' riapre il match del Tardini.

L'esultanza di Hernani

Dall'85' Graziano Pellè: sv.

Gaston BRUGMAN 5,5: sfortunato, in fase di recupero su Lukaku, ha toccare per Sanchez il pallone che sblocca la partita.

Jasmin KURTIC 6,5: al 15' il connazionale Handanovic gli sbatte la porta in faccia sul suo colpo di testa a botta sicura che avrebbe potuto cambiare l'indirizzo del match. Grande sacrificio e buoni cross dalla metà campo.

Juraj KUCKA 6: come sempre, dà tutto quello che ha in entrambe le fasi. Uno scontro a metà campo con de Vrij lo fa uscire dal campo malconcio.

Dal 67' Maxime Busi 5,5: non riesce a sfondare lungo l'out di destra.

Dennis MAN 6: ancora niente gol, ma trotterella in maniera interessante dalle parti di Handanovic, sfiorando il palo di testa a primo tempo scaduto. Alla mezz'ora patisce un colpo in testa dopo uno scontro con la spalla destra di Bastoni e resta stordito. Si perde la ripresa.

Man cade in area dopo un contrasto con Barella

Dal 46' Valentin Mihaila 6: bene in azione di disturbo, ma la porta avversaria resta sempre una chimera.

Yann KARAMOH 4,5: ex spuntato. Senza idee e con pochissimi palloni giocati là davanti.

Mister Roberto D'AVERSA 6: il suo Parma c'è e, a tratti, propone anche un buon calcio. Là davanti, però, manca un vero centravanti, vera e propria materia prima in tema di salvezza.

=== Le pagelle dell'Inter ===

Samir HANDANOVIC 6,5: la sua partita si riassume nel suo intervento prodigioso su Kurtic datato 15'.

Milan SKRINIAR 6,5: bene sia in marcatura che in propensione offensiva. Sempre roccioso.

Stefan DE VRIJ 6,5: passa dalle buone alle cattive in un "amen". Specie su Kucka nella prima parte della ripresa.

Alessandro BASTONI 6: si accentra eccessivamente in occasione della rete di Hernani. Nel complesso, tuttavia, disputa una partita accorta e senza fronzoli.

Achraf HAKIMI 6,5: mette il turbo, ogni volta che gli va, lungo la destra. Un unico neo: permette a Giuseppe Pezzella di crossare in occasione del gol di Hernani.

Nicolò BARELLA 6,5: gara da mediano vecchio stile. Serve quello, a Conte, nella serata del "Tardini" e l'ex Cagliari esegue.

Marcelo BROZOVIC 7: nasce da una sua grandissima intuizione l'azione che porterà Alexis Sanchez a sbloccare il match.

Christian ERIKSEN 6,5: partenza in sordina, poi accelera - insieme a tutta la squadra - nella prima parte del secondo tempo. E la qualità dell'intera squadra s'impenna.

Dal 67' Arturo Vidal 6: ultimi 25' "di esperienza" in mezzo al campo.

Ivan PERISIC 6: spinge forte sulla sinistra, anche se al 71' si perde Hernani.

Dall'85' Matteo Darmian: sv.

Alexis SANCHEZ 8: uno-due micidiale, il suo, mescolato a una straordinaria intesa con Romelu Lukaku. I due si cercano con profitto in continuazione. Autentico asso nella manica per Antonio Conte, che può far rifiatare Lautaro Martinez senza preoccupazioni.

Alexis Sanchez

Dal 76' Lautaro Martinez 6,5: duetta immediatamente con Lukaku e dà un ottima mano anche quando si tratta di difendere. Entra benissimo in partita.

Romelu LUKAKU 7,5: ennesimo assist vincente, l'ottavo per l'esattezza in questo campionato. Pilastro nerazzurro, anche quando non scrive il proprio nome nella casella dei marcatori.

Lukaku, Parma-Inter

Mister Antonio CONTE 7,5: porta l'Inter - quasi pronta per il definitivo salto di qualità - in fuga a +6 dal Milan in vetta alla classifica.

