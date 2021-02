Parma e Udinese dividono la posta (2-2) al Tardini nel lunch match della 23a giornata di Serie A . Grande delusione per la band di D'Aversa, partita a mille nel primo tempo con l'acuto-lampo, al 3', di Cornelius (in gol dopo sei mesi e mezzo di astinenza) e il rigore trasformato da Kucka. Nella ripresa, però, i ducali si abbassano troppo e subiscono la rimonta friulana targata Okaka e Nuytinck. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Mattia BANI 5,5: disputa un gran primo tempo, in controllo su Llorente. Poi, però, perde la bussola e si dimentica di francobollare Okaka, appena entrato.

Riccardo GAGLIOLO 6,5: ottimo sia nel suo mestiere di centrale difensivo che in propensione offensiva. Nel finale di match sfiora la rete del 3-2.

Giuseppe PEZZELLA 7: percussionista della fascia sinistra. L'ex di turno confeziona un assist perfetto al 3' per Cornelius, che pesca in azione fotocopia pochi minuti dopo con parata decisiva di Musso.

Juraj KUCKA 7: martello pneumatico della metà campo ducale. Realizza, dal dischetto, il suo quinto gol in campionato e ci prova da ogni posizione, sfiorando la doppietta a inizio ripresa.

Dal 66' Alberto Grassi 5: debole in mediana. Subisce parecchio il ritorno di fiamma dell'Udinese in fase offensiva.

Andreas CORNELIUS 7,5: ritorno al gol dopo 6 mesi e mezzo, ma non solo: prova di grande generosità, specie in ripiegamento. Se il Parma avesse avuto la sua costanza, per tutti e 90 i minuti di gioco, avrebbe certamente colto il bottino pieno.