Sassuolo-Genoa, match della 16a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena Mapei Stadium di Reggio Emilia si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Fabbri (sez. di Ravenna), il Sassuolo di Roberto De Zerbi sale a quota 29 punti in classifica, volando momentaneamente al quarto posto. Il Genoa di Davide Ballardini rimane fermo a 11, al penultimo posto insieme allo Spezia e a due punti da Parma e Torino. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Manuel Locatelli abbraccia Jeremy Boga, Sassuolo-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6: Incolpevole sul gol di Shomurodv, per il resto non viene mai realmente chiamato in causa.

Mert MULDUR 6: Sfiora il gol nel primo tempo con un insidioso esterno destro, deve crescere in fase di copertura.

Kaan AYHAN 5,5: Patisce le ripartenze e il cambio di passo di Shomurodov.

Gian Marco FERRARI 6,5: Ordinato e sempre al posto giusto, dimostra piena sicurezza nei propri mezzi.

ROGERIO 6: Contiene Zappacosta sulla sinistra, non sfigura in fase offensiva.

Francesco MAGNANELLI 6: L'esperienza delle 500 presenze in maglia Sassuolo si fa sentire. Partita priva di sbavature.

dal 58' Mehdi BOURABIA 5,5: Ha nelle corde la capacità di spaccare la partita entrando a gara in corso, oggi però si fa prendere più dalla foga.

Manuel LOCATELLI 6,5: E' il motore e il cervello del Sassuolo, quando si accende i neroverdi si rendono immediatamente pericolosi.

dal 74' Pedro OBIANG 6: Entra e riesce a reggere i ritmi concitati del finale di partita.

Domenico BERARDI 5,5: Troppo poco in campo per riuscire a lasciare il segno. Lo ferma un problema muscolare.

dal 35' Gregoire DEFREL 6: Non fa rimpiangere il compagno infortunato, colpisce un palo clamoroso sull1-1.

Filip DJURICIC 5,5: Meglio rispetto alle ultime uscite, Criscito nel finale di prima frazione gli nega la gioia del ritorno al gol.

dal 74' Giacomo RASPADORI 7: Entra, segna e porta i 3 punti al Sassuolo. Il classe 2000 si conferma un ulteriore asso nella manica di De Zerbi.

Giacomo Raspadori, Sassuolo-Genoa Credit Foto Getty Images

Jeremie BOGA 7,5: Un gol e un assist nel momento decisivo, il francese sembra essere tornato quello visto nella scorsa stagione.

Francesco CAPUTO 5: Si divora il gol dopo pochi minuti poi la difesa del Genoa gli prende le misure. Deve ritrovare ancora la forma migliore.

dal 58' Hamed TRAORE 5,5: Non riesce a fare meglio del compagno per cui era stato messo in campo.

ALL. Roberto DE ZERBI 6,5: Non era facile ripartire dal pesante 5-1 subito nell'ultimo turno. Il suo Sassuolo però riorganizza le idee e ritorna alla vittoria grazie ad un neo entrato.

Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6,5: Provvidenziale nel primo tempo, non può nulla sui due gol del Sassuolo.

Andrea MASIELLO 5,5: Non riesce a contenere Boga in occasione del gol primo vantaggio del Sassuolo.

dal 57' Paolo GHIGLIONE 6: Entra e sforna l'assist del momentaneo pareggio.

Ivan RADOVANOVIC 5,5: E' in crescita in un ruolo non suo, ma si perde proprio nei minuti finali.

Domenico CRISCITO 5,5: Salva nel primo tempo la conclusione a botta sicura di Djuricic, posizionato male in occasione del gol di Raspadori.

Lucaz Lerager, Sassuolo-Genoa Credit Foto Getty Images

Davide ZAPPACOSTA 6: Sa fare le due fasi, spinge in attacco e copre bene in difesa.

Lucaz LERAGER 5,5: Meno in evidenza del solito

Milan BADELJ 5,5: Parte bene provando a innescare i suoi attaccanti, si spegne con il passare dei minuti.

dal 57' Nicolò ROVELLA 5,5: Non riesce a dare il cambio di passo a centrocampo che serviva ai ragazzi di Ballardini.

Miha ZAJC 5,5: Perde la palla che prota al vantaggio, si rifà poco dopo dirigendo la reazione del Genoa.

dall'82' Mattia DESTRO S.V.

Lennart CZYBORRA 5: Ancora una prestazione al di sotto della aspettative.

dal 57' Marko Pjaca 5: Questa volta non riesce a dare la scossa subentrando dalla panchina.

Eldor SHOMURODOV 7: Dopo l'assist della scorsa giornata, oggi l'uzbeko trova anche il gol. E' in costante crescita e si dimostra sempre più trascinatore di questo Genoa.

Shomurodov esulta dopo il gol col Sassuolo, Sassuolo-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Gianluca SCAMACCA 5: Il palo colpito nel primo tempo da due passi è un errore che non ci si può aspettare da uno come lui.

dal 71' Edorardo GOLDANIGA 5: Totalmente fuori posizione sul gol del gol di Raspadori, l'attaccante del Sassuolo stacca indisturbato in area.

ALL. Davide BALLARDINI 6: Il suo Genoa è vivo, questa volta - però - paga forse la stanchezza e il conseguente disordine di idee dei minuti finali.

