Spezia-Genoa, match della 14a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Picco di La Spezia si è concluso col punteggio di 1-2. Gara arbitrata da Massa (sez. di Imperia), lo Spezia di Vincenzo Italiano rimane fermo a quota 11 punti in classifica, a +1 dalla zona rossa di fondo classifica. Il Genoa di Davide Ballardini abbandona l'ultimo posto in classifica e si porta al terzultimo posto, ad una sola lunghezza proprio dallo Spezia. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.