--- Le pagelle dello Spezia ---

Ivan PROVEDEL 6 - Non ha grandi responsabilità sul poker subito

Salva FERRER 5 - Nei primi 20 minuti riesce a contenere le folate di Chiesa, ma poi si deve arrendere

Julian Jeffrey CHABOT 5,5 - Una chiusura miracolosa su McKennie e due errori clamorosi sul secondo e terzo gol. Sfiora la gioia con un'incornata parata prontamente da Buffon (dal 73' DELL'ORCO 6 - Limita i danni)

Claudio TERZI 5 - Soffre tantissimo Morata (dall'88' ISMAJLI S.V.)

Simone BASTONI 5,5 - Il più positivo della retroguardia di Italiano, anche se nel lungo anche lui deve alzare bandiera bianca

Paolo BARTOLOMEI 5,5 - Suo l'assist dell'1-1, ma suo anche il fallo che causa il rigore del 4-1

Matteo RICCI 6 - Tanta personalità nel primo tempo con un paio di conclusioni dalla distanza, nella ripresa sparisce

Tommaso POBEGA 6,5 - Il classe '99 si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Una giornata che non dimenticherà nonostante il risultato finale (dal 73' ESTEVEZ 5,5 - Non cambia l'inerzia con il suo ingresso in campo)

Daniele VERDE 6 - Le occasioni più ghiotte dello Spezia nascono dai suoi piedi, ma dopo l'intervallo non torna in campo (dal 46' AGUDELO 6 - Segna, ma è in fuorigioco. Costringe Bonucci e compagni a stare sempre all'erta)

M'Bala NZOLA 6 - Ci mette lo zampino nell'1-1 creando volume nell'area piccolo. Per il resto tanta quantità

Diego FARIAS 5 - Troppo poco pericoloso dalle parti di Buffon (dal 73' GYASI 5,5 - Ci mette la voglia ma non basta)

All. Vincenzo ITALIANO 6 - In una partita che non si giocava per i punti, lo Spezia è rimasto a galla per un'ora con un'ottima fluidità di gioco a tratti. Poi è entrato CR7

--- Le pagelle della Juventus ---

Gianluigi BUFFON 6,5 - Parata gigantesca su un'incornata potente di Chabot: il talento resiste al passare del tempo

Merih DEMIRAL 6 - Gara ordinata e senza grandi sbavature

Leonardo BONUCCI 6 - Torna dopo il doppio infortunio e dirige la difesa con la solita personalità (dal 77' FRABOTTA S.V.)

DANILO 7 - Palla in profondità immaginifica per McKennie in occasione dell'1-0

Juan CUADRADO 6,5 - In costante proiezione offensiva, crea superiorità numerica sulla destra e mette in difficoltà Bastoni. Si addormenta un po' sull'1-1 dello Spezia tenendo in gioco Nzola (dal 77' KULUSEVSKI S.V.)

Rodrigo BENTANCUR 6 - Molto più ordinato e preciso delle ultime uscite. In crescita (dal 62' RABIOT 6,5 - Entra e segna un bellissimo gol mixando velocità, fantasia e precisione. What else?)

ARTHUR 6 - Bene, ma non benissimo. Svolge il suo compito senza errori, ma non incanta come ci si aspetta da lui. C'è tempo

Weston MCKENNIE 6,5 - Generosissimo in mediana con una marea di palloni recuperati e in attacco grazie all'assist al bacio per Morata (dal 62' RAMSEY 5,5 - Partecipa alla riscossa bianconera marginalmente)

Federico CHIESA 6,5 - Sfiora il gol due volte nel primo tempo e si guadagna il rigore nella ripresa: l'azzurro sembra essere entrato nei meccanismi di Pirlo

Paulo DYBALA 5 - Altra prova inconsistente della Joya che non sfrutta gli spazi concessi dalla retroguardia dello Spezia. Una costante in questo primo scorcio di stagione decisamente negativo dell'argentino (dal 55' CRISTIANO RONALDO 8 - La Juve festeggia il suo 123° compleanno nel migliore dei modi grazie ad una doppietta del suo miglior giocatore in mezz'ora. Non esistono più aggettivi per descrivere lo strapotere di CR7. L'unico rammarico è non essersi goduti la sfida con Messi allo Stadium. Ma c'è ancora il ritorno al Camp Nou...)

Alvaro MORATA 7 - Già 4 gol e 2 assist nella sua seconda avventura torinese: vince la sua personalissima guerra contro il VAR dopo 6 reti annullate sfruttando il generoso passaggio di McKennie e ispira CR7 nel 2-1. Preziosissimo

All. Andrea PIRLO 6 - La partita inizia bene con una manovra avvolgente e tante occasioni, ma manca ancora la giusta cattiveria sotto porta e dopo il pareggio dello Spezia la sua Juve si è spenta: senza CR7 come sarebbe finita?

