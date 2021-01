Spezia-Verona, match della 15a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Alberto Picco si è concluso col punteggio di 0-1. Gara arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Torino). Lo Spezia di mister Italiano in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante mentre il Verona di mister Juric vola a quota 23 punti. Una stupenda rovesciata di Mattia Zaccagni stile "Album Panini" ha deciso il match del Picco. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio..

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 7 – Tiene in piedi lo Spezia in tutti i modi, finché può.

Luca VIGNALI 5 - Non particolarmente ente reattivo là dietro.

Julian CHABOT 4,5 - Dura lex sed lex: rimedia il secondo giallo ed espone i suoi all'assalto del Verona. Sciagurato.

Martin ERLIC 5,5 - Appena meglio dei compagni di reparto.

Riccardo MARCHIZZA 6,5 – Diligente in fase difensiva, ficcante dalla cintola in su con il suo sinistro educatissimo. (88' FARIAS sv)

Nahuel ESTEVEZ 6 - Alle volte troppo ruvido, comunque in mezzo si fa sentire.

AGOUME' 5,5 - Scolastico, si limita alla giocata più semplice.

Tommaso POBEGA – Tra i pochi provarci tra le fila spezzine. Ci vuole un super Silvestri per murarlo. (67' MAGGIORE 6 - Rispetta le consegne)

M'Bala NZOLA 5,5 – Spreca una ghiottissima chance nel primo tempo. Uno come lui doveva segnare da lì

AGUDELO 5,5 – A corrente alternata, troppo discontinuo per incidere davvero. (67' PICCOLI 5,5 Finale senza acuti)

Emmanuel GYASI 5 –Male oggi, polveri bagnatissime. E non solo per le condizioni metereologiche. (70' ISMAIJLI 6 - Prova a limitare i danni dietro e sfiora un gol in inserimento da corner)

All. Vincenzo ITALIANO 5,5 – Spezia appannato oggi; dopo un primo tempo opaco e una ripresa in crescendo, capitola dopo essere rimasto ini inferiorità numerica. Verona più attrezzato e pronto.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6,5 – Importante la parata su Pobega nella ripresa. Silvestri c’è, sempre.

Davide FARAONI 6,5 - Nella sua partita impeccabile mette anche l’assist per Zaccagni. Sicurezza.

Giangiacomo MAGNANI 5,5 - Qualche piccola sbavatura su Nzola

Pawel DAWIDOWICZ 6,5 – Bene dietro e pericolo con scorribande offensiv.

Federico DIMARCO 6,5 – Altro elemento in gran condizione, sempre pericoloso con i suoi cross tagliati. Rigenerato. (31' CECCHERINI 6 – Diligente nel finale).

Antonin BARAK 6,5 – Comincia bene l’anno, facendo male alla difesa dello Spezia con le sue incursioni tra le linee. Tecnica sopra la media al Picco. Decisamente.

Miguel VELOSO 6 - Orchestra la manovra con esperienza.

Adrien TAMEZE 5,5 – Duttile e prezioso.

Darko LAZOVIC 6,5 – Fattore sulla destra, in spinta costante

Mattia ZACCAGNI 8 - Sempre più sicuro dei propri mezzi, sempre più decisivo. Sceglie di risolvere un match di siderale importanza con stop di petto e rovescata plastica che s'infila a mezz'altezza alla destra di Provedel. Di questo passo "obbligherà" il ct Mancini a portarlo agli Europei (87' SALCEDO sv)

Nikola KALINIC 5,5 – Fuori condizione e si vede. Ci vuole però un grande Provedel per negargli la gioia del gol (55' COLLEY 5,5 - Non c'è gloria nemmeno per lui.).

All. Ivan JURIC 7 – Verona che osa, nelle zone valevoli per l’Europa della classifica. Squadra tosta, fisica, organizzata, capace di giocare a memoria e di far risaltare individualità evidenti. Da Silvestri a Zaccagni, Verona ride e lo fa pure Roberto Mancini. Bravi tutti.

