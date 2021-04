Udinese-Torino, match valdo per la 30a giornata di Serie A andato in scena alla Dacia Arena di Udine, si è concluso col punteggio di 1-0 per gli ospiti. I granata vincono in trasferta grazie al rigore trasformato da Andrea Belotti. Il Torino sale a quota 25 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Male i padronidi casa, alla terza sconfitta di fila. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

=== UDINESE ===

Juan MUSSO 6 - Il Toro vince ma in verità il portiere bianconero non viene mai chiamato in causa.

Serie A Belotti su rigore! Il Torino batte l'Udinese 1-0 3 ORE FA

Rodrigo BECAO 6,5 – Buona gara in generale, sia in fase difensiva sia in avanti, nel finale, quando aiuta la squadra con diverse incursioni offensive.

Kevin BONIFAZI 5,5 – All’inizio tiene, ma quando la sostanza si fa vera va in difficoltà su Belotti e compagnia.

SAMIR Caetano de Souza Santos 6 – Vale il discorso fatto per Becao, anche se è meno preciso nelle chiusure. (Dal 77' Thomas OUWEJAN 5,5 - Non riesce ad incidere nei pochi minuti giocati).

Nahuel MOLINA 5,5 – Non gioca una pessima partita, ma quel tiro sbagliato a porta vuota è una macchia importante sul suo match.

Rodrigo DE PAUL 6,5 – L’argentino si accende poco, ma soprattutto nel primo tempo è l'uomo più pericoloso dei friuliani con tante conclusioni dalla distanza.

WALACE 5 – Corre, è generoso. Spesso però si ritrova a girare a vuoto in una mediana spesso dominata dai bianconeri, ma mai pericolosi in avanti.

Roberto PEREYRA 5 – Partita veramente scialba. Mai utile, nessuno squillo. Non pervenuto.

Tolgay ARSLAN 4,5 – Se Belotti è decisivo in senso positivo, Arslan lo è in negativo. Intervento assurdo, scellerato, quasi senza senso in area di rigore sull'attaccante avversario. Cosa voleva fare? (Dal 65' Fernandeo FORESTIERI 6 - Ancora una volta buon impatto, con 20 minuti finali di qualità nelle sue giocate).

Jens STRYGER-LARSEN 6 – Sufficiente, poco altro. Meglio sicuramente nel primo tempo rispetto alla ripresa. (Dall'86' Ilija NESTOROVSKI S.V).

Fernando LLORENTE 6,5 – Prova a lottare, mettendoci il fisico e conquistando qualche buona giocata. Però non riesce ad essere efficace come vorrebbe. (Dal 64' Stefano OKAKA 5 - Non si fa mai vedere in area di rigore. Dal suo ingresso l'Udinese perde pericolosità in avanti).

All. Luca GOTTI 5,5 – Si apre una piccola crisi per la squadra di Gotti, alla terza sconfitta di fila. Ma oltre al risultato negativo, è la prestazione a preoccupare: i padroni di casa non riescono mai ad essere veramente pericolosi sotto porta, quasi inermi in avanti. I bianconeri comunque mantengono un grande vantaggio sulla zona retrocessione, certo che l'obiettivo decimo posto si allontana.

=== TORINO ===

L'esultanza dei giocatori del Torino - Udinese-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 - Poco impegnato anche lui. Respinge la conclusione di De Paul nel primo tempo, poi poco altro da segnalare. Rischia però la frittata sull'indecisione con Buongiorno.

Armando IZZO 6 - Sufficiente. Riesce a chiudere tutto quello che passa dalle sue parti.

Alessandro BUONGIORNO 5 - Il peggiore dei granata, uno dei peggiori del match. Distratto, in ritardo, quasi controproducente. Rischia il danno ma viene graziato da Molina.

Gleison BREMER 6,5 - Se l'Udinese è poco pericolosa dalle parti di Milinkovic-Savic è anche merito suo. Bremer è perfetto, chiude al meglio un buon Llorente, pescato spesso con tanti cross dalle fasce. Ma il difensore riesce ad arginare al meglio lo spagnolo.

Cristian ANSALDI 5,5 - Abbastanza deludente. Spinge poco, col contagocce, nonostante abbia la corsia abbastanza libera.

Tomas RINCON 6 - Attacca, aggredisce, ringhia, ruba. Prestazione solida la sua. (Dal 62' Sasa LUKIC 6 - Buon ingresso. Dinamismo e voglia).

Rolando MANDRAGORA 5 - Spesso in sofferenza e in ritardo. Sbaglia moltissimi palloni, match negativo.

Mergim VOJVODA 6,5 - Qualche bel cross dalla fascia, diverse incursioni interessanti. Partita più che sufficiente la sua.

Simone VERDI 6,5 - Decisivo sulle tanti punizioni dalla tre quarti avute. E' lui a dare il là al rigore procurato dal Gallo. (Dall'83 Karol LINETTY - S.V)

Andrea BELOTTI 7 - Il Toro ha meritato la vittoria, anche se non è stato un match a senso unico. Per cui è giusto premiare l'uomo più decisivo dell'incontro, sicuramente il Gallo Belotti. L'attaccante della Nazionale si guadagna e realizza il rigore che segna la partita. Inoltre è, come al solito, uomo squadra, capace di trascinare i suoi in ogni occasione.

Antonio SANABRIA 5 - Aveva stupito tutti contro la Juve, ora torna sulla terra. Un pallore ricevuto, sprecato come peggio non avrebbe potuto. Poi scompare dall'incontro. (Dal 62' Simone ZAZA 6 - Combatte alla sua maniera su ogni pallone).

All. Davide NICOLA 6,5 - Buon Torino anche oggi. Dal suo arrivo il Toro ha cambiato marcia e ora, con questa vittoria, può finalmente guardare al futuro con maggiore tranquillità. Il Torino sale in classifica a 27 punti, a +5 sul Cagliari a parità di partite. Il peggio è sicuramente alle spalle.

Fantacalcio: i consigli per la 30a giornata di Serie A

Serie A Belotti su rigore! Il Torino batte l'Udinese 1-0 3 ORE FA