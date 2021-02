Una Juventus a corto di sostituzioni per le tante assenza, paga nuovamente dazio all'Hellas Verona che, come nel match di andata, impone l'1-1. Nella gara del "Bentegodi", valevole per la 24a giornata di Serie A, apre le marcature Cristiano Ronaldo al 4' della ripresa. Poi, però, a metà secondo tempo, i bianconeri finiscono la benzina e Barak, di testa al 77', prende il tempo ad Alex Sandro e fa 1-1. Fallita, per Pirlo, l'operazione avvicinamento Milan: la Juve sale solo a 46 punti al terzo posto, coi rossoneri secondi a 49. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Classifiche e risultati

Serie A Juve, non basta Ronaldo col Verona: Barak fa 1-1 al 77' 4 ORE FA

=== Le pagelle dell'Hellas Verona ===

Marco SILVESTRI 5,5: si lascia andare a un paio di errate ripartenze coi piedi, la prima delle quali arrivata a una manciata di secondi dal fischio d'inizio.

Giangiacomo MAGNANI 6: chiamato a francobollare Cristiano Ronaldo. "A uomo" lo tiene bene, quando lo controlla a zona, invece, va in difficoltà. Prestazione comunque sufficiente..

Koray GÜNTER 6,5: un disimpegno dietro l'altro. Magari "vecchio stile", ma con grande efficacia.

Matteo LOVATO 6,5: ha il suo bel daffare al cospetto di Kulusevski, ma salva lo 0-2 su Ramsey e corre con grinta su ogni pallone e dirimpettaio. Ampiamente promosso.

Marco Davide FARAONI 6,5: lungo la destra è sempre il cavallo da corsa difficile da arginare. Altra prova assolutamente positiva.

Dall'84' Pawel Dawidowicz: sv.

Stefano STURARO 5,5: il grande ex si perde in una gara estremamente tattica, non potendo fare affidamento su una forma fisica ottimale.

Dal 68' Ronaldo VIEIRA 6,5: al suo ingresso, garantisce maggiore solidità al centrocampo gialloblù.

Ivan ILIC 5,5: dopo tante ottime prestazioni, disputa un primo tempo un po' in ombra nella mediana dell'Hellas. Juric lo toglie dal mazzo all'intervallo.

Dal 46' Miguel Veloso 7: tiene il tempo della mediana scaligerà con aperture, traversoni e filtranti geniale. Nasce dai suoi piedi l'azione che porterà al gol dell'1-1.

Federico DIMARCO 6: ficcante come sempre lungo l'out di sinistra. Tuttavia, subisce l'azione di Chiesa che, a inizio ripresa, porterà al gol di Cristiano Ronaldo.

Dal 52' Darko Lazovic 6: ha il grande merito di confezionare, dalla sinistra, l'assist vincente per Barak. All'85', poi, colpisce la traversa sul destro sfiorato da Szczesny.

Antonin BARAK 7,5: segna la rete dell'1-1 diventando il miglior marcatore del Verona con 6 centri in campionato. Lo fa prendendo clamorosamente il tempo ad Alex Sandro in elevazione. Come al solito, si rivela un osso durissimo da marcare.

Mattia ZACCAGNI 6,5: partita di grande corsa e visione di gioco. L'ennesima, peraltro.

Dall'84' Daniel Bessa: sv.

Kevin LASAGNA 5: ancora una volta, polveri bagnate là davanti.

Mister Ivan JURIC 7: azzecca i cambi nella ripresa. Nell'ultima mezz'ora, la sua squadra dimostr di avere il doppio delle energie rispetto alla Juve. E va vicina alla clamorosa vittoria.

=== Le pagelle della Juventus ===

Wojciech SZCZESNY 6: nel corso del secondo tempo, rischia di commettere gli stessi errori di Oporto con l'ormai famigerata ripartenza dal basso. Ad ogni buon conto, è tra i migliori in campo, coi suoi strepitosi interventi, con l'aiuto dei legni, su Faraoni e Lazovic a inizio e fine partita.

Merih DEMIRAL 4,5: troppi palloni persi, anche banalmente. L'ultimo è decisivo e spiana la strada all'azione corale del Verona con gol di Barak.

Matthijs DE LIGT 6,5: il migliore della difesa bianconera Ruvido quando serve, non sbaglia un intervento.

Alex SANDRO 5: in mezzo a una buona partita, diventa protagonista di un errore determinante sbagliando i tempi su Antonin Barak al 77'.

Federico CHIESA 7: fornisce l'assist a Cristiano Ronaldo e si dimostra, fisicamente e tecnicamente, il più pimpante tra i bianconeri..

Rodrigo BENTANCUR 5,5: prestazione senza particolari squilli a metà campo. Cala parecchio di intensità nella seconda parte della ripresa..

Adrien RABIOT 5: vedi Bentancur. Con un aggravante: procede a ritmi molto bassi sin dal 1'.

Aaron RAMSEY 6,5: pronti vie e, con un potente mancino, colpisce l'esterno della rete approfittando di un disimpegno errato di Silvestri. Dopodiché dialoga alla grande con Chiesa e Kulusevski..

Dal 68' Weston McKennie 5,5: non riesce a spezzare il fiato e, di conseguenza, ad entrare nelle dinamiche del match.

Federico BERNARDESCHI 6: prestazione di buon livello, tra le linee, in cui costruisce buone trame coi compagni di reparto. Senza tuttavia strafare.

Dejan KULUSEVSKI 7: a tratti incontenibile, i suoi compagni lo cercano in continuazione. Costruisce due occasioni d'oro per Rabiot nel primo tempo e per Ramsey nel secondo.

Cristiano RONALDO 7: appena si ritrova il pallone tra i piedi, fa di tutto per trascinare una Juventus estremamente incerottata. Ci riesce a inizio ripresa, ci prova nel finale guadagnando una ghiotta punizione dal limite, che però lui stesso calcia sulla barriera.

Mister Andrea PIRLO 6: la sua squadra dà tutto quello che ha nei primi 55-60 minuti di gioco, salvo crollare fisicamente, a corto di energie.

Pirlo: "Fagioli? Bella personalità, ma niente pressioni"

Serie A Juve, non basta Ronaldo col Verona: Barak fa 1-1 al 77' 4 ORE FA