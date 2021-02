E siamo a 7! Dopo Roma, Fiorentina, Parma, Bologna (canadese), Milan e Inter ( proprietà cinese ), ecco che arriva anche lo Spezia. La società ligure, appena arrivata in Serie A, è stata recentemente rilevata dalla famiglia Platek che ha sostituito l'ex proprietario Gabriele Volpi. Ad oggi, più del 30% della Serie A parla straniero, con gli Stati Uniti d'America che occupano l'85% del piatto. Il calcio sta cambiando.

Robert Platek, insieme alla famiglia e al fratello, ha compiuto un investimento generazionale nel Club Spezia Calcio, dando il via a un progetto a lungo termine. "Siamo felici per l’acquisizione dello Spezia Calcio. La Serie A è l’elite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnership con un Club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato con lo Spezia Calcio, perché il club ha gli stessi valori in cui crede la nostra famiglia: il lavoro e l’umiltà. Siamo onorati di poterlo supportare e aiutarlo a crescere puntando ad ottenere successi futuri e a rendere orgogliosi i fedelissimi fan".