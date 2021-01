Record amaro per Hirving Lozano. L'attaccante messicano ha sbloccato il risultato dopo soli 8''95 contro l'Hellas Verona - nel match del Bentegodi - ma questo non è bastato alla squadra di Gattuso per ravvivare la sua corsa Scudetto. Il Napoli è stato infatti ribaltato dagli scaligeri, che hanno vinto per 3-1 grazie alle reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. Un ko pesante in chiave classifica, con i partenopei che restano a -9 dalla vetta, non sfruttando la sconfitta del Milan contro l'Atalanta.