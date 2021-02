Triste giorno per il calcio e per l'Atalanta. È morto a soli 21 anni il giocatore ivoriano Willy Ta Bi, ex centrocampista della Primavera dei bergamaschi. Il mediano aveva da poco lasciato Bergamo per tornare in Costa d'Avorio, dopo che gli era stato diagnosticato un cancro al fegato in stato terminale. La Federazione calcio ivoriana si era proposta di pagare le spese mediche del giocatore (che aveva già debuttato in Nazionale maggiore), ma Ta Bi non è riuscito a vincere la sua battaglia.