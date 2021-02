"I risultati positivi compattano l'ambiente e i grandi problemi diventano piccoli. Per ora le cose vanno bene e andiamo avanti così, ma speriamo si risolva presto questo problema per dare tranquillità e che si arrivi presto a una conclusione, ma è qualcosa che si trova sopra di noi. Riguarda gli azionisti dell'Inter, che faranno le scelte giuste per il bene e la storia del club. Noi andremo avanti con la stessa forza e determinazione che contraddistingue le componenti societarie, siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale. Succede all'Inter così come, seppur in tono minore, in tanti altri club".