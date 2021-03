Non ci poteva essere 113esimo compleanno più sereno e gioioso per i tifosi dell’Inter. Una vittoria pesantissima contro l’Atalanta da festeggiare, un primato solitario in classifica solido, un margine rassicurante sulle inseguitrici, una squadra coriacea e che incarna in tutto e per tutto lo spirito e i comandamenti del suo condottiero Antonio Conte e che, contro gli orobici, ha inanellato la settima vittoria consecutiva, la decima di fila a San Siro. Numeri da sogno per uno squadra che a larghi passi sembra essere maturata per sfatare quel tabù scudetto che manca da 11 anni ed interrompere l’egemonia juventina, a credere nel tricolore è anche Massimo Moratti che ai microfoni di Radio 24 si sbilancia.