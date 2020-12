Come riportato da una nota apparsa nella tarda serata di ieri sul sito ufficiale del Napoli, Dries Mertens è stato sostituito durante Inter-Napoli per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra . "Le sue condizioni verranno valutate nella giornata odierna". Nella conferenza stampa tenuta al termine del match Gattuso ha confermato la distorsione causata da un movimento innaturale nel tentativo di recuperare il pallone, aggiungendo:

Se non saranno riscontrate fratture, il belga potrebbe restare fuori due o tre settimane, mentre nel peggiore dei casi, in presenza di frattura del malleolo o di interessamento dei legamenti (come riferisce il Mattino), i tempi potrebbero allungarsi fino a tre mesi. Quello che è certo è che Gattuso andrà all'Olimpico domenica sera senza i suoi due gioielli, Mertens e Insigne, uno infortunato, l'altro squalificato.