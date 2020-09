Comincia con una sconfitta il campionato del Bologna di Sinisa Mihajlovic: felsinei K.O. contro il Milan di un super Zlatan Ibrahimovic, proprio lui che, prima di riabbracciare il Milan, sembrava essere vicino all'approdo al Bologna vista la grande amicizia che lo lega al tecnico rossoblu. Nel post partita, l'allenatore del Bologna ha parlato anche di lui, dopo un'accurata analisi della partita e qualche battuta su Gigio Donnarumma, giocatore che lo stesso Sinisa aveva fatto esordire ai tempi del Milan.

L'analisi della partita

"La partita è stata abbastanza equilibrata. Ci abbiamo creduto meno di quanto mi aspettassi, ma i ragazzi sono stati in partita fino alla fine. Abbiamo creato più di loro, ma l'hanno decisa gli episodi: loro hanno Ibrahimovic, e noi no. Ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Noi siamo il Bologna e loro il Milan, non viceversa. Ogni tanto devi per forza di cose abbassarti, nell'ultimo quarto d'ora siamo stati noi a metterli là".

La battuta su Donnarumma

Maledetto chi l'ha fatto esordire, ogni volta contro di me fa miracoli. Ma sono contento per lui

La differenza è stata...Ibra

"Loro avevano Ibrahimovic, noi no. Non ho detto che con Ibra saremmo più forti, ho detto che la differenza l'ha fatta Ibrahimovic, tutto quello che hanno creato deriva dal piede di Ibrahimovic. Però come partita è stata equilibrata. Con Ibra saremmo più forti? Non ci vuole un ingegnere nucleare per capirlo"

Un occhio al mercato

"Abbiamo deciso di puntare sui giovani. Dovrà crescere e abituarsi al campionato italiano, ma per come le cose stanno adesso puntiamo tutto su quello, su valorizzare e far crescere i giovani, consapevoli del fatto che possano esserci alti e bassi. Bisogna avere pazienza: queste partite si possono perdere, ma per me conta che la squadra abbia sempre provato a giocare, senza mollare. Poi gli episodi sono andati a loro favore. Le partite le vinci con i grandi giocatori"

