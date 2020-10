"Sono soddisfatto in generale di tutto. Abbiamo ripetuto la prestazione delle ultime settimane, siamo sempre stati superiori, oggi anche. Siamo andati due volte in svantaggio, poi abbiamo giocato e vinto meritatamente. Ma anche nelle partite precedenti era andata così. Dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco, sempre. A Roma ci annullano un gol su presunto fallo di Schouten, qui c’è un fallo netto su Palacio da cui nasce il 2-1 del Cagliari e nessuno dice nulla. Quando interviene il Var? Io non lo capisco. Questo fallo è anche peggiore. Si mettano d’accordo, come ca*** dobbiamo farlo? Una volta interviene, una volta no. Per me su casi così non deve intervenire, ma su rigori e cose simili sì. C’è una gran confusione, non si capisce niente".

"Non sono contento del fatto che difendiamo con troppa superficialità in alcuni momenti della partita, concediamo troppa libertà agli avversari al momento del tiro, è una costante di questo campionato. Mi piace come i ragazzi si muovono, ma la fase difensiva non mi piace assolutamente, dobbiamo migliorare in questo periodo. Non siamo riusciti a difenderci quando ci siamo abbassati e siamo stati poco attenti nei duelli. Non va bene, voglio che la squadra capisca che bisogna difendere in maniera differente per arrivare a certi risultati. Nandez? Sta migliorando, ci dà una grande mano, è la pedina che sto sfruttando al meglio. In generale siamo stati poco qualitativi nelle ripartenze".