Diavolo per la corsa a un piazzamento Champions. La sonora sconfitta casalinga patita dal Sassuolo di De Zerbi e Raspadori contribuisce a far accendere un campanello d’allarme in casa Milan. Piccolo o grande? Lo scopriremo questa sera a margine dei “posticipi” dell’infrasettimanale di Serie A che vedranno coinvolte quattro dirette concorrenti delper la corsa a un piazzamento Champions.

Sassuolo, che harakiri!

L’abbiamo sottolineato, la sconfitta è di quelle ostiche da metabolizzare: pur concedendo qualche chance ai neroverdi, il Milan di Pioli dopo essere passato in vantaggio con la prodezza di Calhanoglu avrebbe avuto eccome le occasioni di archiviare la pratica, a testimonianza di un sostanziale dominio del gioco nella prima parte di gara. L’ingresso di “baby” Raspadori – che prospetto il 21enne emiliano! – ha mandato tuttavia completamente in tilt i radar difensivi rossoneri e il timoniere Pioli dalla panchina non è stato in grado di arrestare l’emorragia. Risultato? Rimonta Sassuolo e sconfitta bruciante a interrompere il filotto di risultati utili inaugurato dalla pirotecnica vittoria di Firenze.

Il calendario poco amico

C’è di che preoccuparsi? Il Milan è padrone del proprio destino qualunque sia l’esito dei match del giovedì, sia chiaro, ma il calendario di Serie A non è il più prezioso degli alleati in prospettiva. Vediamolo nel dettaglio (in maiuscole le gare in trasferta):

LAZIO

Benevento

JUVENTUS

TORINO

Cagliari

ATALANTA

La banda Pioli ha accumulato un discreto tesoretto in classifica ma già contro la Lazio dovrà rispondere sul campo dopo lo sciagurato finale contro il Sassuolo; in caso contrario potrebbe addirittura (e piuttosto clamorosamente, per la verità) essere agganciato dal Napoli al quarto posto. Uscire dal recinto delle prime quattro della classe a stretto giro di posta: uno scenario difficile da ipotizzare anche solo alla vigilia del match di mercoledì a San Siro.

Panchina/Mercato: le note dolenti

Il canovaccio della sfida al Sassuolo risulta eloquente: Meité non ha offerto né sostanza in mezzo né tanto meno qualità, l’affidabile Tomori per una volta ha steccato e Mandzukic, senza mezzi termini, continua a essere un caso. Se la “panchina” del Milan non sempre riesce a garantire un apporto degno di nota – a dimostrazione di un roster non particolarmente profondo – i volti arrivati a Milanello dalla finestra del calciomercato invernale, eccezion fatta per Tomori, non convincono del tutto oppure non impattano proprio. Difficile puntare il dito contro Stefano Pioli: quando i "big" non sono della partita oppure la loro spia della benzina va in riserva il tecnico emiliano non sempre può contare su carte vincenti alle sue spalle. A Pioli si imputa un atteggiamento non proprio "garibaldino" nell'arco dei 90 minuti con scelte a volte troppo conservative a gara in corso, ma la coperta di questo Milan è sempre stata corta. Da inizio stagione.

Non è il momento di lasciarsi andare ad attacchi di panico in casa rossonera dato che un ko, per quanto rovinoso per dinamiche, non può essere così indicativo e smontare quanto di buono fatto sinora: semmai è il segnale che l’impresa di centrare la qualificazione in Champions League – perché sì, avrebbe a tutti gli effetti i crismi di un’impresa sportiva – è lungi dall’essere condotta in porto e gli imminenti scontri diretti saranno le opportunità per dimostrare di che pasta è fatto il Milan. La prova del 9, in ultima analisi, a cui presentarsi con convinzione nei propri mezzi e non con il terrore di fallire. Ma qui dovrà essere bravo Stefano Pioli nelle vesti di fine psicologo: al Milan servono risorse extra, nel momento cruciale della stagione.

