Il Milan capolista per chiudere il girone d’andata. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini chiude il proprio tour de force di 4 partite in 10 giorni contro i rossoneri di Stefano Pioli che con un pareggio o una vittoria possono laurearsi campioni d’inverno, un traguardo che sarebbe la ciliegina sulla torta a un girone d’andata stepitoso per il Diavolo. Pioli e i suoi proveranno a vendicare anche il pesante 5-0 poco più di un anno fa al Gewiss Stadium anche se la Dea negli anni a San Siro ha saputo ritagliarsi un bel cammino, degli ultimi 10 precedenti i nerazzurri hanno strappato un risultato utile ben nove volte. Ma Gasperini, che è tornato anche sulla querelle dei 12 rigori dati al Milan in 18 giornate, chiede di tenere le antenne dritte...

"Ci si aspetta una partita tanto attesa, tra due squadre che vogliono imporsi sul campo. Io non rinnego niente nemmeno delle ultime due partite, l'altro giorno abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Arriviamo a questa partita con un buon morale, ci presentiamo davanti alla prima in classifica e cercheremo di fare la miglior partita possibile. Contromisure contro il Milan dei 12 rigori? Non devi far fallo in area di rigore, se non fai fallo non prendi rigori. È una domanda che avete fatto voi, dico che noi siamo meno bravi a prendere rigori, lo dimostrano i numeri. Forse perché arriviamo poco in area. Se chiedi a me perché abbiamo preso meno rigori ti dico che siamo stati meno bravi, loro non so perché abbiano preso 12 rigori”.