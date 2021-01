Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Atalanta, valido per la 19a giornata di Serie A arbitrato a San Siro dal signor Maurizio Mariani. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

La moviola LIVE di Milan-Atalanta

1' IBRA IN FUORIGIOCO - Passano pochi secondi e il Milan ha subito una bella chance: Ibrahimovic servito in profondità mette a lato di poco. Ma è in posizione di offside.

25' 0-1 ROMERO, GOL REGOLARE - Niente fuorigioco invece in occasione del gol del vantaggio atalantino, con Romero a colpire di testa. Nessun fallo su Kalulu e posizione regolare.

37' GIALLO A HERNANDEZ - Theo costretto a stendere Ilicic al limite dell'area di rigore del Milan, ammonizione giusta.

51' RIGORE PER L'ATALANTA - Kessié pianta una gomitata in faccia a Ilicic in area: giallo e calcio di rigore. 0-2 Atalanta, trasformato dallo stesso Ilicic.

70' NIENTE RIGORE PER IL MILAN - Bagarre in area, Kessié viene anticipato da Romero al momento del tiro. Tutto regolare.

76' GOL DI ZAPATA REGOLARE - L'Atalanta segna in contropiede: regolare la posizione di Zapata al momento di liberarsi al tiro. 0-3.

