Çalhanoglu nel primo tempo, Theo Hernandez nel secondo. E il Milan riparte. Uscendo dalla crisi generata da due sconfitte di fila, tornando a vincere e portandosi con un triplo salto mortale da solo al secondo posto della classifica, in attesa naturalmente degli impegni di Atalanta, Juve e Napoli. Il Benevento dell'ex Pippo Inzaghi lotta coraggiosamente, tenta di giocarsela ad armi pari, ma torna a casa da San Siro con un 2-0 che suona quasi come una sentenza. Ha qualche palla gol per tenere in piedi la partita, ma al contempo viene più e più volte salvato da Montipò, protagonista come lo era stato contro la Juventus. Questa volta inutilmente. E così, se il Milan riparte in una corsa alla Champions League che promette scintille, il Benevento rimedia l'ennesimo ko di un periodo nero, il quarto nelle ultime 5 giornate. E ora ha alle porte il match da 6 punti contro il Cagliari.

Serie A Le pagelle di Milan-Benevento 2-0: brilla Kessie 20 MINUTI FA

Tabellino

Milan-Benevento 2-0 (primo tempo 1-0)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez (75' Calabria); Bennacer (46' Tonali), Kessie; Saelemaekers (75' Castillejo), Çalhanoglu (86' Diaz), Leão (75' Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Dabo (86' Tello), Viola, Ionita, Improta (76' Caprari); Iago Falque (55' Insigne), Lapadula (76' Gaich). All. Inzaghi

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

Gol: 6' Çalhanoglu, 60' Theo Hernandez

Assist: Saelemaekers (M, 1-0)

Ammoniti: Bennacer, Castillejo

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

6' – GOL DEL MILAN. Tocco dentro di Saelemaekers, splendido velo di Kessie e destro piazzato di Çalhanoglu imparabile per Montipò. Subito 1-0.

Hakan Calhanoglu esulta insieme a Rafael Leao, Milan-Benevento, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

11' – Viola lancia di prima per Lapadula, che si infila in area ma davanti a Donnarumma riesce solo a toccare sul fondo. Benevento a un passo dal pareggio.

14' – Azione collettiva del Milan conclusa da Saelemaekers, il cui destro da dentro l'area viene respinto da Montipò. Poi recupera Ibra, che calcia debolmente verso il portiere.

16' – Avanzata palla al piede di Kessie e tocco in area per Leao, che col destro centra in pieno Montipò. Altra grande occasione per il Milan.

37' – Sinistro incrociato dall'ingresso dell'area di Theo Hernandez e volo di Montipò, che si salva in calcio d'angolo.

45' – Kessie lancia Ibrahimovic davanti a Montipò, che con un piede devia il destro a botta sicura dello svedese evitando il 2-0.

46' – Ibrahimovic viene servito in area da Calhanoglu, incrocia col sinistro e trova l'ennesimo salvataggio in angolo di Montipò.

55' – Scambio stretto di Ibrahimovic con Saelemaekers, dribbling in area su Glik e sinistro ravvicinato messo nuovamente in angolo da uno stoico Montipò,

60' – GOL DEL MILAN. Montipò mette nuovamente una pezza sul sinistro incrociato di Ibrahimovic, ma arriva Theo Hernandez che segna a porta vuota. 2-0.

67' – Lapadula fa sponda per Insigne, il cui sinistro a giro finisce fuori non di molto con Donnarumma pietrificato. Benevento vicino al 2-1.

La statistica chiave

20 tiri totali per il Milan, 13 per il Benevento. Il dato chiave di una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.

Il momento social

MVP

Çalhanoglu. Si lascia alle spalle la serata controversa contro la Lazio e torna a guidare il Milan. Gran gol, gran capacità di creare situazioni di pericolo.

Fantacalcio

PROMOSSO – Theo Hernandez. Difficilmente contenibile quando sprinta, con e senza il pallone. Sfiora il gol nel primo tempo, poi apre e chiude l'azione del raddoppio.

BOCCIATO – Leão. Poco in partita. Ha la palla del raddoppio, ma la scarica addosso a Montipò. E poi fatica a entrare nel vivo del gioco.

Le pagelle

Pioli: "Milan più forte di tutti tranne che dell'Inter"

