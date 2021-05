Mister Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Benevento, finita con incoraggiante 2-0 pro Diavolo : "Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, non possiamo permetterci di non fare la corsa in più e di correre fino alla fine. Stasera ho visto cose positive".

Su Ibrahimovic

"Stiamo parlando di un campione, fa crescere il valore di una squadra e la qualità dei compagni. Non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato, ora l'importante è che stia bene. Ora era difficile a livello mentale, le due sconfitte le avevamo subite ed è normale che sia così. Abbiamo reagito, la squadra maturerà e crescerà molto. Io credo che spesso non dare punti di riferimenti ad una difesa può essere un vantaggio. Svuotare lo spazio centrale per favorire gli inserimenti dei calciatori è più difficile per gli altri. Zlatan ha un'intelligenza superiore, gli piace fare il regista offensivo. È un'opzione che ci sta dando dei vantaggi".

Sulla vicinanza della dirigenza

L'area tecnica ci sostiene quotidianamente, siamo messi nelle condizioni di poter far bene e questo ci permette di dare il 100%. Parliamo di gente di calcio, sa quando intervenire e come intervenire e che parole usare

Su Calhanoglu

"Non ha ancora raggiunto il suo potenziale. Mi piace tantissimo perché abbina quantità e qualità, lavora per la squadra, deve trovare ancora un po' più di precisione negli assist ma sta trovando quella consapevolezza che non ha avuto in passato. Per me è un giocatore da doppia cifra, per la tecnica che ha ha tutte le qualità per riuscirci, ma non solo per i gol, anche per gli assist".

