Piove sul bagnato in casa Milan dopo il k.o. contro l'Inter nel derby di Coppa Italia . Stando agli esami effettuati mercoledì mattina, Simon Kjaer , uscito al 20' del primo tempo nella sfida di San Siro, ha riportato un infortunio al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Il difensore danese si ferma ancora dopo il problema (sempre di natura muscolare) che l'ha tenuto lontano dal campo per cinque giornate di campionato lo scorso dicembre.

Salvo sorprese, sabato pomeriggio al Dall'Ara Stefano Pioli impiegherà il nuovo acquisto Fikayo Tomori al centro della difesa, viste le condizioni non ottimali di Pierre Kalulu per un colpo ricevuto contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. L'ex Blues affiancherà capitan Romagnoli, tornato arruolabile dopo il turno di squalifica.

Non sono finite le brutte notizie a Milanello: anche Brahim Diaz si ferma per un problema ai flessori della coscia sinistra. Il trequartista spagnolo ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica. Il Milan recupera, però, Ismael Bennacer (out da oltre due mesi) e Mario Mandzukic (che aveva dato forfait per il derby). Rimane da valutare invece la situazione di Sandro Tonali.