Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha espresso tutto il suo rammarico dopo il pareggio-harakiri contro il Cagliari . Ecco le sue parole più significative:

"Non è stata la nostra serata migliore, il ritmo non è stato all'altezza delle ultime partite. La partita della vita lo era anche con la Juve, era anche quella di stasera e sarà la prossima con l'Atalanta. Nella partita di oggi a livello di emozioni è passato un po' tutto, c'è stata un po' di tensione e pressione o forse la convinzione di poterla vincere comunque. Per vincere siamo costretti a giocare bene, oggi abbiamo fatto fatica contro un avversario che non ci ha concesso spazi. Il cerchio si chiuderà domenica prossima perché è l'ultima partita, stasera c'è grande delusione ma da domani mattina si riparte. Sappiamo che l'avversario è molto forte, non siamo riusciti mai a batterli sotto la mia gestione ma dobbiamo provarci".

Quarto o quinto posto, cosa cambierebbe?

"Cambierebbe perché per il campionato e per la qualità del gioco non arrivare nelle prime quattro sarebbe una delusione ma non un fallimento. Abbiamo gettato le basi per un Milan vincente nel futuro".

Sull'aspetto mentale

"Il pareggio del Benevento ha fatto giocare più liberi il Cagliari, se non approcci con la mentalità così cattiva allora perdi lucidità. Le situazioni pericolose le abbiamo create ma quel pizzico di fortuna non è arrivato".

Sulle scelte

"Ho messo Meité per avere fisicità e dinamismo in mezzo al campo. Mandzukic non è al massimo, ha avuto tanti problemi ed è stato convocato alla fine questa mattina e non aveva minutaggio superiore".

Sull'assenza di Ibrahimovic

"Bisogna avere anche un po' di equilibrio riguardo le nostre prestazioni, dopo le ultime prestazioni ci è stato detto che giocavamo meglio senza Zlatan. L'arrivo di Mandzukic serviva a questo ma purtroppo non l'abbiamo avuto a disposizione".

