Prova di forza, soprattutto nel secondo tempo: il Milan abbatte il Crotone e si riprende la vetta, dopo il momentaneo sorpasso dell'Inter. Un 4-0 pesante, figlio di una partita sfuggita di mano agli ospiti dopo il 2-0: doppiette di Ibrahimovic e Rebic. Primo tempo piacevole ed equilibrato, con il Milan avanti di un gol all'intervallo grazie al bel gol di Ibra su gran palla di Leao, rete numero 500 per Zlatan in carriera. La ripresa si sporca, i ritmi si abbassano, il Crotone resta nel match con le unghie e con i denti ma al 64' lascia scoperto il fianco destro: Theo ne approfitta e manda in porta lo svedese per il 2-0. E' l'episodio che chiude il match: due assist di Calhanoglu, subentrato a Leao, e due reti di Rebic per il poker definitivo. Milan nuovamente primo, Crotone ancora ultimo.

Il tabellino

Serie A Milan, Ibrahimovic infinito: 500 gol in carriera UN' ORA FA

MILAN-CROTONE 4-0 (primo tempo 1-0)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié (87' Krunic); Saelemaekers (46' Castillejo), Leao (62' Calhanoglu), Rebic (77' Hauge); Ibrahimovic (77' Mandzukic). All. Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali (72' Eduardo), Vulic, Pereira; Ounas (63' Riviere), Di Carmine. All. Stroppa.

Gol: 31' Ibrahimovic (M), 64' Ibrahimovic (M), 69' Rebic (M), 70' Rebic (M)

Assist: 1-0 Leao (M), 2-0 Theo Hernandez (M), 3-0 Calhanoglu (M), 4-0 Calhanoglu (M)

Ammoniti: Rispoli (C), Romangoli (M), Calabria (M)

Arbitro: Pairetto.

Classifiche e risultati

Zlatan Ibrahimovic - Milan-Crotone Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

6' ANNULLATO IL GOL DI CALABRIA - Bella azione del Milan, tacco di Leao per il terzino che insacca da pochi passi. Ma c'è posizione irregolare di Ibra.

31' GOL DI IBRAHIMOVIC - Grandissimo gol dello svedese: uno due con Leao e piatto destro all'incrocio di prima! Bravissimo il portoghese, azione di qualità.

61' CORDAZ SU LEAO - Grandissimo intervento: destro di prima di piatto a cercare l'angolino, miracolo del portiere.

63' HERNANDEZ SUL FONDO - Rebic non calcia dalla trequarti e lascia il pallone all'ex Real: sinistro di prima vicinissimo all'incrocio.

64' GOL DI IBRAHIMOVIC - Doppietta dello svedese: Crotone impreparato, Hernandez sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Ibra deve solo spingere in rete.

69' GOL DI REBIC - Colpo di testa vincente del croato sul secondo palo, angolo di Calhanoglu! Completamente libero l'attaccante.

70' GOL DI REBIC - Il Crotone non c'è più: Cordaz respinge la conclusione di Ibra, Calhanoglu mette a rimorchio per il croato che non sbaglia.

Il momento social

Il migliore

Zlatan IBRAHIMOVIC - Per sbloccare la partita ci vuole un colpo da campione, come CR7 con la Roma: gran palla di Leao, perfetto destro di Ibra. Che nella ripresa deve solo spingere in rete la bella palla di Theo Hernandez: Milan sulle spalle di Zlatan, ancora una volta.

Il peggiore

Samuel DI CARMINE - Il Crotone non rinuncia ad attaccare nel primo tempo, ma manca completamente l'apporto dell'attaccante. Il giocatore in prestito dal Verona ha quasi sempre la peggio con Tomori.

Mihajlovic: "Ibra? Ha fatto bene ad andare al Milan..."

Serie A Milan-Crotone, le ufficiali: Leao e Rebic dal 1', out Calhanoglu 3 ORE FA