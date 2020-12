Parole d'elogio e complimenti che incoronano il talento di Gigio Donnarumma: l'ex portiere rossonero Diego Lopez - attualmente in forza all'Espanyol in Segunda Division - si racconta ad AS, ricordando l'enorme talento dell'attuale numero 22 del Milan e della Nazionale italiana:

"È la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l'altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l'opportunità dell'Espanyol. I due anni al Milan, però, restano buoni e ho appreso molto"

Sul suo futuro

Il 39enne spagnolo, dopo l'esperienza di due anni al Milan (dal 2014 al 2016), aveva poi abbracciato il progetto dell'Espanyol in Liga. La squadra catalana è poi retrocessa in Segunda Division proprio nell'ultima stagione, ma Diego Lopez non ha comunque voluto abbandonare il club:

"Aspiro a ritirarmi con l'Espanyol: altrimenti non sarei rimasto, avrei cercato un'alternativa. Il club mi ha dato molta fiducia, alla fine un giocatore non è solo quello che fa in campo, ma anche quello che trasmette fuori e l'importanza nello spogliatoio".

