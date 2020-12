Piatto ricco per questa domenica pomeriggio della 13a giornata della Serie A 2020-2021. Il Milan di Stefano Pioli passa a Sassuolo con una prova autoritaria soffrendo solo nel finale, l'Inter di Antonio Conte grazie a Hakimi e Lukaku ha la meglio sullo Spezia di mister Italiano. Le due big rispondo così alla Juventus. Cagliari-Udinese 1-1, Benevento di Inzaghi vittorioso grazie a Roberto Insigne e Marco Sau; ennesimo passo falso del Genoa.

Sassuolo-Milan 1-2 (90' Berardi; 1' Leao, 26' Saelemaekers)

Dopo due pareggi di fila, il Milan riparte in grande stile. La formazione di Pioli supera per 2-1 in trasferta il Sassuolo nonostante le assenze di Ibrahimovic e Rebic. Il vantaggio è opera di Leão, autore del gol più veloce della storia della Serie A e dei primi 5 campionati europei (6 secondi e 76 centesimi). Quindi, sempre nel primo tempo, raddoppia Saelemaekers. Nel finale accorcia Berardi su punizione, ma la rimonta del Sassuolo si ferma a metà.

Inter-Spezia 2-1 (52' Hakimi, 72' rig. Lukaku; 94' Piccoli)

Hakimi e Lukaku, su rigore, trascinano l’Inter alla sesta vittoria consecutiva in campionato: 2-1 a San Siro contro lo Spezia. Risultato maturato dopo una prestazione poco convincente dei nerazzurri, che nel primo tempo si rendono pericolosi con Young per poi faticare enormemente a trovare spazi e ad attaccare con continuità. Merito anche di un ottimo Spezia, che rientra bene dagli spogliatoi ma viene punito da Hakimi, bravo a sfruttare il campo a disposizione e a trafiggere Provedel sul primo palo. Un fallo di mano di Nzola su cross di Sensi causa il rigore per l’Inter: Lukaku trasforma e chiude il match. Nel finale Piccoli accorcia: Conte resta a -1 dal Milan.

Cagliari-Udinese 1-1 (27' Lykogiannis; 57' Lasagna)

Finisce 1-1 il match tra Cagliari e Udinese alla Sardegna Arena. Risultato giusto al termine di una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre. Il risultato si sblocca al 27' e sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una fantastica punizione a giro di Lykogiannis che si insacca sotto l'incrocio dei pali. La risposta dell'Udinese arriva al 57': Lasagna, entrato in campo da una manciata di minuti al posto di Deulofeu, trafigge Cragno con un diagonale rasoterra su assist di Pussetto sfruttando il primo pallone utile della sua gara. Il Cagliari di Di Francesco deve rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria che manca dal 7 novembre (2-0 sulla Sampdoria). Quinto risultato utile consecutivo per l'Udinese di Luca Gotti.

Benevento-Genoa 2-0 (58' Insigne, 88' rig. Sau)

Il gol ad inizio ripresa di Insigne e il rigore convertito nel finale da Sau trascinano il Benevento di Inzaghi: Genoa battuto al Vigorito e sanniti che guadagnano tre punti fondamentali in chiave salvezza. Notte fonda per i ragazzi di Maran, che dopo la buona prestazione dello scorso turno contro il Milan crollano nuovamente rimanendo al penultimo posto in classifica.

