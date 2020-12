Cori, fumogeni, clacson e tanto, tantissimo calore. Questo il supporto del popolo rossonero al pullman del Milan in viaggio verso lo stadio San Siro a poche ore dalla sfida delicata contro la Lazio di Simone Inzaghi, una sfida che per i rossoneri sarebbe valsa la possibilità di chiudere in testa il 2020. Non poteva mancare la vicinanza dei tifosi, che per ringraziare i propri giocatori per un anno ricco di soddisfazioni, hanno deciso di accompagnare l'arrivo della squadra con tutto il calore possibile. Il risultato? Milan vincente al 90esimo e primo posto confermato, 79 punti conquistati nell'intero anno solare e Stefano Pioli che può guardare al 2021 guardando ancora tutti dall'alto in basso. La speranza dell'intero ambiente milanista, adesso, è che oltre alle soddisfazioni possano arrivare anche i primi trofei.