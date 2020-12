Feste natalizie messe alle spalle, in casa Milan è di nuovo tempo di tornare in campo per cominciare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Benevento. Squadra tornata al lavoro nelle ultime ore, e Stefano Pioli che torna a doversela vedere con le ancora numerose assenze: per la gara contro i sanniti, il tecnico rossonero dovrà sicuramente fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema al polpaccio rimediato prima della sosta, oltre che di Bennacer e Gabbia, Da valutare, invece, la condizione di Castillejo, sulla via del recupero dopo gli acciacchi rimediati nell'ultima sfida contro la Lazio. La buona notizia per Pioli, però, è il ritorno di Kjaer al centro della difesa: il danese era fuori dallo scorso 3 dicembre, e a distanza di un mese sembra essere pronto a riprendersi il suo posto in campo al fianco di Romagnoli.