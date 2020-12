Definire Geoffrey Moncada capo-scouting del Milan è riduttivo. Il 32enne francese è nello stesso tempo uno 007 prestato al calcio, un esperto data analyst e un fine psicologo che nel curriculum può vantare la scoperta di un certo Kylian Mbappé quando l'enfant terrible aveva 12 anni e giocava nel Bondy, nella periferia a nord-est di Parigi. Sui social network è uccel di bosco: niente Facebook, niente Instagram, solo un profilo Linkedin con poche informazioni e professione in evidenza ("Chief scout chez AC Milan"). La sua viscerale passione per il pallone e per l'analisi delle performance sul rettangolo di gioco lo ha condotto nel giro di un decennio da Sophia Antipolis, la versione francese della Silicon Valley in Costa Azzurra dove nel 2010 ha iniziato a lavorare per un'equivalente di Wyscout, la più celebre piattaforma per lo scouting, ai vertici del calcio mondiale. Con un inseparabile pc, scarpe comode e un solo obiettivo: scoprire il nuovo pallone d'Oro.

La scuola monegasca

Serie A Milan, Gabbia e Bennacer tornano nel 2021 14/12/2020 A 17:40

A venticinque anni Moncada è entrato nello staff del Monaco da videoanalista per uscirne dopo un lustro da capo-scouting, la stessa carica che ricopre oggi in via Aldo Rossi. Nell'esperienza di Montecarlo ha contribuito alla costruzione di un modello di successo basato sui giovani di belle speranze scovati in anticipo rispetto alla concorrenza, valorizzati e rivenduti a peso d’oro. Tra gli altri Tielemans, Meité e Barreca. Nel frattempo i biancorossi vincevano una Ligue 1 e sfioravano la finale di Champions, (la Juve li eliminò nel 2017 al penultimo atto per un solo gol di scarto). Ai tempi dell'arrivo in Costa Azzurra, la storia del "detective rossonero" si intrecciò per la prima volta con l'Italia e, in particolare, con Claudio Ranieri, tecnico del Monaco in Ligue 2. Come racconta in un'intervista a The Athletic un giorno la dirigenza lo chiamò e gli disse che "Ranieri aveva bisogno di un analista video di fiducia. Era completamente matto per i video. Voleva analisi approfondite degli avversari, di ogni singolo giocatore e dei duelli che si sarebbero creati in partita". Quando il Monaco fu promosso in Ligue 1, la responsabilità di Moncada raddoppiò: "Non avevo una vita. Lavoravo tutta la settimana. Ero morto. Avevo una ragazza ma era impossibile trovare tempo per stare con lei".

Claudio Ranieri ed Eric Abidal ai tempi del Monaco Credit Foto Getty Images

Il metodo Moncada e il fattore Maldini

Il "metodo Moncada" diventa Bibbia nei corridoi di Casa Milan dove viene assunto da Elliott nel dicembre del 2018, scelto da Singer in persona: "Non ho bisogno di uno scout che vada solo alle partite" - spiega il francese - “Ma di qualcuno che guardi gli allenamenti, parli con i genitori, i direttori dell'accademia. È troppo facile andare a vedere una partita, scrivere una relazione e chiudere il lavoro con una mail. Questo si può fare dall'ufficio. Noi dobbiamo avere accesso a informazioni più personali: la situazione del contratto, lo stato della famiglia, sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Le relazioni umane fanno la differenza". Questa parte dello scouting al Milan la svolge anche il d.t. Paolo Maldini come rivela lo stesso Moncada al Podcast Prolongation del giornalista oltralpe Johann Crochet: "Il confronto con lui è continuo. Paolo conosce il club, lo ama. Quando prendiamo un giocatore, parla molto con lui, con la sua famiglia. Questo sicuramente è importante, i giovani che arrivano dicono "Ah c'è Paolo Maldini". Noi cerchiamo di tranquillizzarli: "Ok, siete arrivati al Milan, il lavoro comincia adesso. Crediamo in voi, non dovete essere timidi, mostrate che avete talento e impatto. Il Milan è un club immenso. Tutto è in funzione del vostro successo".

La sinergia e il suo team

Nell'ultimo biennio l'organigramma del Diavolo è diventato un punto di riferimento per i club in tutto il mondo, un sistema di sinergie che gravita attorno all'ex a.d. dell'Arsenal, Ivan Gazidis. "Elliott ha chiesto di sviluppare l’area sportiva con lo scouting e le statistiche - svela Moncada - Quindi abbiamo deciso di creare due funzioni aziendali: l'area scouting e l'area dati. L’una lavora con l’altra ogni giorno. Quando uno scout vede un giocatore che gli piace, allora andiamo a vedere i numeri. Quando l'area dati ci riferisce che abbiamo un giocatore forte con i numeri, chiedo agli scout di andare a vederlo. Mi piace questo mix, questa sinergia tra live e apporto statistico".Al Milan lo 007 ex Monaco coordina 13 persone, di cui 10 lavorano per la prima squadra mentre 3 sono addetti a cercare talenti per l'Under 16, l'Under 17 e l'Under 18. Inoltre nove sono osservatori in movimento all'estero e in Italia, tre sono fissi tra Nord e est Europa e uno setaccia il Sudamerica. Nulla viene lasciato al caso. L'iter per l'acquisto del cartellino di Jens Petter Hauge, in questo senso, è un'istantanea fedele della scrupolosità del lavoro di Moncada e del suo team, contraddistinto da una comunicazione "a scatole cinesi".

Milan-Celtic: Europa League 2020-2021: Brahim Diaz e Jens Petter Hauge esultano dopo il gol del 4-2 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Hauge, una scelta ponderata

"Devo ringraziare l’area dati, che mi ha parlato di questo giocatore tra maggio e giugno. Eravamo in pieno lockdown. Non potevamo viaggiare. E volevo vedere questo ragazzo dal vivo. Ne avevo bisogno, perché volevo vedere, i suoi cambi di ritmi, l’esplosività. Poi, abbiamo ripreso il campionato, vincevamo le partite. I miei ragazzi mi ripetevano "Geoffrey, guarda Hauge…". A fine stagione, mi sono deciso e ho chiesto ai miei scout di analizzare le sue prestazioni. I feedback sono stati tutti positivi. Poi è arrivata la partita di San Siro. E lì abbiamo visto qualcosa di interessante. Anche i ragazzi dello staff tecnico, i match analysts che avevano preparato la partita per Pioli mi hanno parlato di Hauge. Mi dicevo 'caspita, anche loro mi parlano di lui'. Maldini, Massara e Gazidis sono stati bravi, dopo il fischio finale sono andati a parlare con il Bodo/Glimt e il giocatore. Lo volevamo. Il timing è molto importante, sono stati rapidi. E poi, anche il costo del cartellino. Parliamo di un giocatore tra i 3 e i 4 milioni, dovevamo prenderlo. Abbiamo anche preso informazioni sulla sua testa, sulla sua mentalità, zero problemi. Un dato impressionante è il numero di squadre che ci hanno chiamato subito dopo la firma per avere il giocatore in prestito. Almeno venti".

Milan, ecco Hauge: i suoi gol più belli

Europa League Quando giocano Milan, Napoli e Roma? Il calendario 14/12/2020 A 14:57