Il 2021 sarà l’anno in cui prenderanno il via i lavori del nuovo San Siro, il nuovo impianto che sostituirà il Meazza e diventerà la nuova casa di Milan e Inter. Ne è convinto Paolo Scaroni, presidente del Milan, che in un’intervista a Sky Sport ha voluto dare questo annuncio importante in merito alla realizzazione di questo progetto ambizioso e fondamentale per lo sviluppo futuro dei due club: “Sullo stadio sono impegnatissimo, lo considero un tassello fondamentale per il Milan, per l'Inter e per tutte le squadre di calcio. Ho ottimismo, parlo con il Sindaco e gli assessori e tutti si sono resi conto che un progetto che farà dello stadio di Milano il più bello del mondo sia una cosa irrinunciabile. Aggiungerei poi che, anche da un punto di vista dell'occupazione, avere due investitori stranieri che metteranno 1,2 miliardi su Milano, occupando 3 mila persone per più anni, mi sembra sia un qualcosa a cui non si può dir di no. Credo che il primo mattone lo metteremo l'anno prossimo. Investiremo solo in questo 50 milioni e, da metà dell'anno prossimo, daremo inizio ai lavori. Questo è il disegno che abbiamo in testa".