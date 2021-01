La sconfitta contro la Juventus non ha solamente interrotto la serie di 27 risultati utili consecutivi in campionato ma rischia di aver appesantito anche il numero degli indisponibili a disposizione di Stefano Pioli. Già costretto a rinunciare a pezzi da novanta come Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers e Rebic (positivo al Covid al pari di Krunic nel test effettuato alla vigilia del big match coi bianconeri, ndr) e ad altri elementi preziosi come Matteo Gabbia, il tecnico rossonero rischia di perdere per alcune partite anche uno dei leader tecnici della rosa, il turco Hakan Calhanoglu. Rimasto a terra dolorante nei minuti conclusivi del match dopo una conclusione dalla distanza in cui non ha impattato al meglio la sfera, il numero 10 rossonero oggi ha saltano il lavoro defaticante per un problema alla caviglia che potrebbe tenerlo fuori dal campo non solo per la sfida col Torino ma anche fargli saltare altri match in programma in questo intenso mese di gennaio.