Calcio

Serie A - Milan-Inter, Conte: "Derby? In tanti ci davano dietro al Milan, invece..."

SERIE A - L'allenatore dell'Inter in conferenza stampa: "In tanti avevano pronosticato che magari, perdendo il derby, sarebbe stata la botta finale per noi. Invece ci arriviamo con un punto in più del Milan: è la dimostrazione della difficoltà del campionato".

