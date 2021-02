Era il 25 ottobre 2015 quando Mihajlovic fece esordire Gianluigi Donnarumma tra i pali del Milan. Il tecnico serbo 'fece fuori' Diego Lopez - autore di qualche errore nelle partite precedenti - e in quel Milan-Sassuolo si affidò al promettente, ma totalmente inesperto, Donnarumma. Al momento del debutto, il portierone rossonero aveva 16 anni e 8 mesi, anche se non fu il più giovane di sempre nella storia del Milan. Il record è di un certo Giuseppe 'Nano' Sacchi (nel 1942), anche lui 16enne, che batté Donnarumma di qualche giorno, anche se il portiere di Sondro giocò solo una partita ufficiale. 'Gigio' ha fatto di più: oggi contro l'Inter fanno 200 presenze in Serie A da quel 25 ottobre 2015 (prese 5 in pagella secondo Eurosport), ed è il più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo nella storia del nostro campionato.

Classifiche e risultati

Serie A Donnarumma: "Il Milan può lottare per lo Scudetto" IERI A 15:41

Da allora di strada ne ha fatta e, oggi, a 21 anni, 11 mesi e 27 giorni, Donnarumma raggiunge il traguardo di 200 presenze in Serie A. In quanti l'hanno fatto alla sua età? Nessuno. È vero, il ruolo del portiere è più comodo per raggiungere certi traguardi statistici, ma anche Buffon ha dovuto attendere qualche anno in più per fare 200.

La classifica dei più giovani che hanno fatto 200 in A

E ora? Che futuro per Donnarumma?

Tra passato e presente, c'è chi sta lavorando per il futuro di Donnarumma. Il portiere del Milan ha un contratto in scadenza a giugno e il duo Massara-Maldini sta lavorando alacremente per raggiunge un accordo con l'agente del giocatore, Mino Raiola. Si sperava di chiudere tutto in tempi brevi, subito dopo il mercato, ma ad oggi le parti sono ancora distanti. Raiola chiede 10 milioni netti d'ingaggio, portando in giustificazione le offerte dei top club d'Europa. Milan che però non può arrivare a quella cifra per un singolo giocatore...

Milan-Inter: numeri, statistiche, curiosità

Calciomercato 2020-2021 Massara: "Donnarumma e Çalhanoglu? Soluzione a breve" 13/02/2021 A 20:42