Il Milan riparte dopo la sconfitta contro lo Spezia, un ko importante sia perché arriva a 7 giorni dal derby contro l'Inter sia perché è valso il sorpasso dei nerazzurri in classifica. Al ritorno a Milanello, facce scure da parte dei giocatori rossoneri che volevano ritrovarsi alla vigilia della sfida con l'Inter ancora in vantaggio. Si deve però ripartire e Pioli e la società, comunque, non hanno voluto calcare la mano all'insegna del “una sconfitta può arrivare”. La prestazione è stata totalmente da dimenticare e già capitan Romagnoli aveva strigliato i suoi nell'immediato post partita.

Le parole di Scaroni

Al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. La sconfitta contro lo Spezia è stata un po' una sorpresa per tutti, ma non temo un abbattimento generale del morale. Guardiamo partita dopo partita, sono sicuro che il clima a Milanello è ottimo e non temo abbattimenti. Dopo i rientri dei giocatori assenti a lungo è normale che ci siano complicazioni, ma in allenamento le cose vanno bene e sono fiducioso

Ibra? Zlatan è un atleta fenomenale e un professionista. Ogni cosa che fa ha una sua logica, non mi aspetto cose fuori posto e che dia il suo contributo per la causa del Milan. Ora ci giochiamo una fetta importante di stagione, è un momento fondamentale e ci dirà molto sul nostro futuro. [Scaroni a GR Radio]

Insomma, è solo uno stop e si deve ripartire. C'è da preparare la sfida contro la Stella Rossa, andata dei 16esimi di finale di Europa League, e poi subito pensare al derby. Derby in cui rientrerà per i rossoneri Ante Rebic che non si era neanche seduto in panchina contro lo Spezia a causa di un infortunio in allenamento: contusione al tendine rotuleo sinistro. Per fortuna del croato è stata solo una botta e sarà di nuovo a disposizione per la gara contro l'Inter: squadra contro la quale aveva trovato anche un gol nella passata stagione.

