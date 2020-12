Milan 28, Inter 27, Juve e Roma 24, Napoli e Sassuolo 23: sei squadre in 5 punti e tutte potenzialmente in vetta alla classifica a Natale. Prima della sosta, la Serie A ci propone due giornate (una nel weekend del 19 dicembre, l'altra nel turno infrasettimanale martedì 22-mercoledì 23) ad alto tasso adrenalinico con solo uno scontro diretto (Sassuolo-Milan), ma con tante sfide delicate e con in palio punti pesanti. Vediamo chi ha il calendario più facile e chi, invece, potrebbe avere impegni più complicati sulla carta. (in maiuscole le gare in casa)

Milan 28 (Sassuolo e LAZIO)

Cosa va: la prolificità offensiva (contro il Genoa per la 14esima partita consecutiva i rossoneri hanno segnato almeno due gol, record nella storia della Serie A)

Cosa non va: gli infortuni

La banda di Pioli, complici gli infortuni di Ibra, Kjaer e Bennacer, ha un po' frenato la sua corsa nelle ultime giornate con i pareggi contro Parma e Genoa. La trasferta di Reggio Emilia e il big match contro gli uomini di Simone Inzaghi ci diranno sicuramente qualcosa in più sulla tenuta fisica e mentale dei rossoneri che al rientro dalla sosta sfideranno la Juve a San Siro.

Inter 27 (SPEZIA e Verona)

Cosa va: la ritrovata compattezza difensiva (Negli ultimi 5 match solo 4 gol subiti e due clean sheet, nelle precedenti sette le reti incassate erano state 11 con un solo clean sheet)

Cosa non va: L'appannamento di Lautaro Martinez (a secco da 7 partite, fra campionato e Champions League)

Cinque vittorie nelle ultime cinque con 14 gol realizzati. Nonostante la cocente delusione in Champions League, l'Inter di Conte è la candidata n° 1 per il primo posto nei prossimi 180 minuti, considerando il valore delle squadre da incontrare: mai dire mai nel calcio, ma sulla carta i nerazzurri (assieme alla Juve) hanno il calendario più semplice del sestetto in vetta.

Juve 24 (Parma e FIORENTINA)

Cosa va: Con gli innesti di de Ligt e McKennie, la squadra appare più compatta, tosta ed equilibrata

Cosa non va: Troppi pareggi (6 pareggi nelle prime 12 giornate di campionato la Juve non li faceva dalla stagione 1984/85)

La Vecchia Signora dovrebbe terminare il 2020 a 30 punti senza tanti problemi, ma gli uomini di Pirlo in questi mesi ci hanno insegnato a non dare nulla per scontato. Al Tardini i bianconeri non avranno Arthur (infortunatosi contro l'Atalanta), ma potranno contare sulla voglia di riscatto di CR7, reduce dalla prestazione opaca contro la Dea.

Roma 24 (Atalanta e CAGLIARI)

Cosa va: Henrik Mkhitaryan, il centrocampista più decisivo d'Europa in questo inizio di stagione (7 gol e 5 assist in 12 giornate, nessuno come lui nei top 5 campionati)

Cosa non va: Il rendimento con le big (il netto ko col Napoli grida vendetta e da quando siede sulla panchina della Roma Fonseca va ancora a caccia di un successo contro Juve, Inter, Milan, Inter, Napoli, Lazio e Atalanta)

Sicuramente più difficile il percorso pre-natalizio dei giallorossi, protagonisti di successi netti contro Bologna e Torino nelle ultime due uscite. Al Gewiss Stadium punti pesanti in chiave Champions.

Napoli 23 (Lazio e TORINO)

Cosa va: La tenuta difensiva (retroguardia meno battuta della Serie A [9 reti in 11 incontri], appena due gol incassata in trasferta)

Cosa non va: Attacco ai minimi termini causa infortuni di Osimhen e Mertens

I partenopei si avvicinano al big match di domenica sera all'Olimpico con un attacco tutto da inventare: Mertens e Osimhen out per infortunio, Insigne squalificato. Al San Paolo per Giampaolo e il suo Torino, bloccati nei bassifondi della classifica, potrebbe essere un dentro-fuori. Agenda ostica per Rino Gattuso.

Sassuolo 23 (MILAN e Sampdoria)

Cosa va: La tenuta della retroguardia (4 gol subiti nelle ultime 7 giornate e ben 5 clean sheet)

Cosa non va: Il rendimento al Mapei Stadium (Tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno successi casalinghi, solo due)

Nei prossimi cinque giorni De Zerbi & Co sono attesi da una prova di maturità dopo le montagne russe delle ultime settimane. Con il ritorno di Caputo e Boga potrebbe arrivare anche qualche gol in più (solo 4 nelle ultime 5 giornate).

Lazio e Atalanta, ago della bilancia

Infine i biancocelesti, in attesa di entrare in clima Bayern Monaco, scenderanno in campo in due match di cartello contro Milan e Napoli e potranno spostare gli equilibri nelle prime posizioni, così come la Dea ha già cominciato a fare con l'1-1 allo Stadium di mercoledì scorso. Gasperini proverà a riavvicinarsi alla zona Champions (in attesa degli ottavi contro il Real Madrid) contro Roma e Bologna.

