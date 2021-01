Milan-Juventus si giocherà regolarmente? È una domanda legittima dopo quanto accaduto nelle ultime ore, con le positività al covid di Alex Sandro e Cuadrado e le parole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Torino che ha ammesso di poter bloccare la trasferta dei bianconeri in caso di focolaio. Al momento, però, non c'è questa emergenza e - nel caso non ci fossero ulteriori positività - la Juventus partirà regolarmente per Milano per il big match della 16a giornata di Serie A.

Altro giro di tamponi in serata, poi partenza per Milano

Dopo le due positività di Alex Sandro e Cuadrado (lievi sintomi il primo, asintomatico il secondo), il gruppo-squadra della Juventus ha ripetuto un nuovo ciclo di tamponi alla Continassa. L'esito dei tamponi verrà rivelato nella mattinata del 6 gennaio, solo ad allora Andrea Pirlo potrà diramare la lista dei convocati in vista della gara contro il Milan. Lista che sicuramente vedrà le defezioni di Alex Sandro e Cuadrado, che dovranno stare in isolamento, e di Morata che non ha recuperato dall'infortunio muscolare alla coscia destra che gli ha fatto saltare anche l'Udinese (possibile ritorno contro l'Inter il 17 gennaio). C'è comunque un protocollo per quanto riguarda il Covid e se non verrà accertato il 'focolaio', la Juventus partirà anche in assenza di altri elementi.

"La partita si giocherà"

Dopo le parole del dottor Roberto Testi, è intervento l'assessore regionale all'emergenza Covid della Regione Piemonte, Matteo Marnati, che ha chiarito la situazione.

Milan-Juventus si giocherà. Ho appena sentito il direttore generale della Asl di Torino e mi ha risposto che non è stata presa alcuna decisione - ha detto in collegamento con Top Calcio 24 -. Il nostro interesse è che siano le autorità sportive a gestire la questione. Non c'è un'emergenza che giustifichi un intervento dell'Asl di Torino. Posso assicurare i tifosi che la gara ci sarà. Credo che Testi sia stato frainteso. [Matteo Marnati a Telelombardia]

Insomma, non resta che aspettare l'esito dei tamponi del mercoledì mattina. Poi la Juventus partirà verso Milano...

