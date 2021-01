Calcio

Serie A MIlan-Juventus: come Federico Chiesa ha mandato in tilt Theo Hernández

SERIE A - La nostra lavagna tattica del match scudetto Milan-Juventus: ecco come Federico Chiesa ha fatto calcisticamente a pezzi Theo Hernandez e di fatto consegnato i tre punti alla Juventus di mister Andrea Prilo, ormai rilanciatasi in chiave titolo. In Paulo Dybala Chiesa ha trovato il perfetto "Partner in crime".

