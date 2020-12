Era il giorno tanto atteso. Zlatan Ibrahimovic è rientrato in Italia dopo il periodo di vacanza con la famiglia in Svezia: l'attaccante si è poi sottoposto ad esami strumentali, presso la Clinica Columbus, per verificare lo stato di guarigione dopo la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Non ci sono intoppi nel processo di recupero, ma è confermato che Ibra salterà il big match contro la Juventus del 6 gennaio. Il Milan sperava, infatti, di averlo in tempo per la gara di San Siro, che ci farà capire le reali ambizione dei rossoneri, ma già nei passati giorni era filtrato pessimismo sul suo recupero lampo. Ibra non gioca dal 22 novembre scorso e ora si spera di recuperarlo per il 18 gennaio.

Classifiche e risultati

Serie A Ibra a Sanremo? Il Milan: "Rispetterà tutti gli impegni" IERI A 19:12

Fra 7 giorni nuovi esami

Ibrahimovic effettuerà un nuovo controllo fra sette giorni: salterà quindi Benevento, Juventus e Torino in campionato, più l'ottavo di finale di Coppa Italia sempre contro il Torino. La speranza è di averlo a disposizione per la gara del 18 gennaio contro il Cagliari. Sono altre quattro gare senza Ibrahimovc, cosa che farà accelerare sicuramente gli uomini di mercato del Milan per avere a disposizione in fretta un vice Ibra.

Out anche Bennacer e Saelemaekers

Giornata di esami anche per Bennacer e Saelemaekers che si sono infortunati proprio nel finale di stagione. Lesione al bicipite femorale della gamba destra per l'algerino, lesione al retto femorale della coscia sinistra per il belga. Anche per loro la fase di recupero procede senza intoppi e verranno valutati nuovamente fra 7-10 giorni. Il che vuol dire che anche loro sono out per le prime partite del 2021.

Milan primo, come fa a vincere senza Ibra & Co.?

Serie A Ibra: "Col Milan la sfida più bella della mia carriera" 27/12/2020 A 08:27