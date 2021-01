Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Juventus, valido per la 16a giornata di Serie A arbitrato dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, una partita che può permettere ai rossoneri di consolidare il proprio primato in classifica, allungando sull'Inter sconfitta a Marassi contro la Sampdoria, e ai bianconeri di scavalcare Napoli, Atalanta e Sassuolo e riprendere la rincorsa verso il sogno, chiamato decimo scudetto consecutivo.