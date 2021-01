Dopo il ko interno con la Juventus, si temeva un contraccolpo psicologico per il Milan. La squadra di Pioli è però ripartita con un 2-0 al Torino, vittoria che mantiene i rossoneri in testa alla classifica. Uno dei migliori di questa stagione resta Franck Kessié (autore del 6° gol in campionato contro i granata) che fissa gli obiettivi della stagione. “Scudetto? Per ora siamo primi, ma l'obiettivo è la Champions”. E poi su Ibrahimovic...

"L'obiettivo è la Champions"

In campionato si gioca per vincere, ma l'obiettivo è qualificarsi alla prossima Champions League. Adesso siamo primi, pensiamo ai nostri traguardi guardando di partita in partita. Giochiamo ogni gara come se fosse una finale

E la Coppa Italia?

Giochiamo per vincerla, lottiamo su tutti i fronti per arrivare il più in alto possibile

E Ibrahimovic?

È un piacere che mi abbia lasciato tirare i rigori, ma quando se lo sentirà gli cederò nuovamente il tiro dal dischetto... Per un attaccante segnare è più importante. Responsabilità? Sono uno dei giocatori che è qui da più tempo, sento la responsabilità

