Milan-Napoli, match della ventisettesima giornata andato in scena a San Siro, si è concluso col punteggio di 0-1 . Gara arbitrata da Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore. Con questo risultato il Milan di Stefano Pioli resta secondo ma scivola a meno 9 dall'Inter e ora vede la Juve sotto di un solo punto e con una gara da recuperare, mentre il Napoli di Rino Gattuso è quinto a quota 50 punti, a due sole lunghezze dall'Atalanta (e sempre con Juve-Napoli da recuperare). Politano segna il gol partita su assist di Zielinski, Rebic viene espulso nel finale . Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Milan-Napoli, moviola: manca un rigore su Theo Hernandez 40 MINUTI FA

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Dice di no a Zielinski, evita lo 0-2 parando la gran botta di Fabian Ruiz. Può ben poco sul gol subito.

Diogo DALOT 5 - L'errore sul gol subito pesa così come la sofferenza di fronte a un avversario come Insigne.

Matteo GABBIA 5,5 - Il ritorno quasi 100 giorni dopo non è da buttare. L'infilata dello 0-1 non nasce centralmente: lui non riesce, però, a mettere una pezza su Politano e se lo perde. Per sua fortuna è ben supportato da Tomori.

Fikayo TOMORI 6,5 - Chiude tutti i varchi su Mertens e lo annulla.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Spinge facendo leva sulla forza nelle gambe di cui gode, ingaggia un bel duello con Di Lorenzo. Conquista punizioni a iosa. Chiede un rigore, poi rischia il rosso con il fallo da dietro su Osimhen.

Mertens a duello con Kessié durante Milan-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sandro TONALI 6 - Garantisce copertura in mediana, è pericoloso nei calci piazzati. Sufficiente.

Franck KESSIE 5,5 - Il presidente stecca. L'uscita sbagliata sul gol subito macchia una prova da fiato corto (dal 67' Soualiho MEITE' 6 - Ha più benzina di chi l'aveva preceduto).

Samu CASTILLEJO 5 - Spara a salve a inizio ripresa dopo un primo tempo indolente. Finisce nel calderone della rete che spacca la partita, il binario formato con Dalot è il punto debole di questo Milan (dal 60' Alexis SAELEMAEKERS 6 - Cerca di dare vivacità nella mezz'ora a disposizione).

Hakan CALHANOGLU 5,5 - Conclude male dopo una pregevole percussione di Theo Hernandez, si perde nel traffico e dà poca qualità alla manovra offensiva (dal 60' BRAHIM DIAZ 6 - Entra in campo determinato e cerca di fornire un minimo di imprevedibilità).

Çalhanoglu durante Milan-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Rade KRUNIC 5,5 - Le bollicine di Verona vengono dimenticate. Prestazione priva di acuti e di idee (dal 60' Ante REBIC 5,5 - Pesca Leao con una gran palla, impegna Ospina con un colpo di testa. Buon impatto rovinato dall'espulsione di pura frustrazione).

Rafael LEAO 5 - Ha subito un'occasione trovando lo spazio centralmente. Da prima punta si fa vedere ma non va oltre un tiro troppo centrale per Ospina. Poi spreca malamente su invito di Rebic. Jens Petter HAUGE s.v.). - Ha subito un'occasione trovando lo spazio centralmente. Da prima punta si fa vedere ma non va oltre un tiro troppo centrale per Ospina. Poi spreca malamente su invito di Rebic. Al Milan è mancato tanto il centravanti (dal 79'.).

All. Stefano PIOLI 5,5 - Milan stanco e condizionato dalle assenze. I cambi sono giusti, forse la verve di alcuni elementi entrati al 60' poteva servire dall'inizio.

Pioli: "Prova matura e di personalità: Calabria? Nulla di grave"

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6,5 - Attento su Leao in avvio e sul colpo di testa di Rebic. Clean sheet pesante.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Confeziona una buona palla per Zielinski, poi viene ammonito per fallo su Theo Hernandez: salterà la gara contro la Roma ma meritava il rosso. Promosso in entrambe le fasi.

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Perde un duello con Leao ma lo contiene. Ammonito per un'entrata su Tonali. L'anticipo su Brahim Diaz nel finale scaccia i fantasmi.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Sbroglia situazioni intricate nella ripresa salendo in cattedra.

Elseid HYSAJ 6,5 - Sorprendentemente positivo. Spina nel fianco per la difesa rossonera in sovrapposizione.

Fabian RUIZ 6,5 - Sfiora lo 0-2 con una gran botta, vince il duello con Kessié a centrocampo.

Diego DEMME 6 - Si allarga troppo a volte e Gattuso lo riprende ma la sua prova resta positiva come schermo davanti alla difesa (dall'80' Tiémoué BAKAYOKO s.v.).

Politano a segno in Milan-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Matteo POLITANO 7 - Ottavo gol in campionato, questo pesa particolarmente perché è una conclusione al veleno da tre punti. Pimpante (dall'80' MARIO RUI s.v.).

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Pericoloso ma murato da Donnarumma, fallisce un'occasione clamorosa alla mezz'ora con il sinistro. Assist ben calibrato per Politano (dal 75' Eljif ELMAS s.v.).

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Si fa vedere tentando il classico tiro a giro dopo un quarto d'ora. Ci riprova nel secondo tempo sempre con la specialità della casa. Con Zielinski si trova a meraviglia.

Dries MERTENS 5 - Nel taccuino si annota un tiro impreciso dal limite: Tomori lo annienta nel primo tempo e viene sostituito giustamente. Le scorie dell'infortunio si fanno ancora sentire (dal 59' Victor OSIMHEN 6 - Con un tiro al volo si coordina bene e sfiora il gol nel recupero).

All. Gennaro GATTUSO 6,5 - Grande vittoria contro la seconda della classe. Per una notte le voci sul suo addio possono finire in soffitta. Il successo nasce dalla qualità dei suoi interpreti.

Gattuso: "Massacrate me, lasciate in pace i calciatori"

Serie A Maldini: "Ibra importante. Gattuso? Allenatore in evoluzione" 2 ORE FA