Adesso sì, forse è davvero finita. Il Milan perde in casa contro il Napoli e scivola a -9 dal primo posto dell'Inter, vincente a Torino nel pomeriggio . A San Siro finisce 1-0 per la formazione dell'ex Gattuso, che si impone grazie a un gol messo a segno da Politano, un ex nerazzurro, al rientro dall'intervallo. Un risultato che, sostanzialmente, riduce al lumicino le speranze di Scudetto dei rossoneri. Successo tutto sommato meritato da parte del Napoli, che si fa preferire sul piano del palleggio e delle idee. Milan poco brillante, pericoloso con Leão ma incapace di superare Ospina nelle rare occasioni a disposizione. Espulso nel recupero Rebic, autore di proteste troppo plateali nei confronti dell'arbitro Pasqua. Mentre i rossoneri protestano, probabilmente a ragione, per un rigore non concesso nel finale per un contatto Bakayoko-Theo Hernandez. Ma devono ingoiare un ko che sa tanto di game over.