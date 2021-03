Milan e Napoli (Segui Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra(Segui la DIRETTA ), valido per la 27a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Fabrizio Pasqua di Tivoli. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro di Milano ( con successo del Napoli per 1-0 ).

La moviola LIVE di Milan-Napoli

4' RIGORE PER IL MILAN? Contatto in area tra Leão e Ospina, ma è uno scontro di gioco e nulla di più. Pasqua non fischia e aspetta l'esito del VAR che conferma: niente rigore.

30' MANCA UN GIALLO A DEMME - Tackle di Demme su Theo Hernández. L'arbitro comanda solo un calcio di punizione per il Milan, ma doveva esserci un giallo anche per il centrocampista del Napoli.

70' DI LORENZO RISCHIA IL ROSSO - Intervento durissimo di Di Lorenzo su Theo Hernández col piede a martello. Per Pasqua è giallo e il VAR non interviene. L'esterno degli azzurri rischia davvero il cartellino rosso diretto.

86' THEO HERNANDEZ RISCHIA IL ROSSO - Duro intervento dello stesso Theo Hernández su Osimhen. Anche in questo caso Pasqua estrae solo il cartellino giallo, mantenendo lo stesso metro di giudizio. Anche qui ci poteva stare il rosso diretto.

89' RIGORE PER IL MILAN? Intervento di Bakayoko su Theo Hernández in area, con l'ex Monaco che tocca il polpaccio l'esterno dei rossoneri. Per Pasqua non è rigore, ma il contatto c'è con Bakayoko che sbilancia l'avversario.

90+2 ROSSO A REBIC - Proteste di Rebic dopo un intervento su Hysaj. Pasqua estrae il cartellino rosso diretto ai danni dell'attaccante croato, reo sicuramente di qualche parolina di troppo.

La squadra arbitrale

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli

Assistenti: Costanzo e Vecchi

Quarto uomo: Abbisso

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

AVAR: Paganessi

