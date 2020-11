Stefano Pioli non potrà essere presente in panchina in occasione del match che il Milan disputerà domenica sera al San Paolo contro il Napoli: il tecnico rossonero, già positivo a un tampone rapido effettuato venerdì mattina, è risultato di nuovo positivo a un test effettuato oggi, lunedì 16. Pioli continuerà dunque il suo periodo di quarantena a domicilio, mentre a Napoli la squadra sarà guidata dal vice Giacomo Murelli.