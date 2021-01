Dopo la mini-pausa natalizia il Milan riprende la sua corsa in campionato da Benevento con la sfida contro il grande ex Pippo Inzaghi. Proprio da un giudizio sull'allenatore delle Streghe parte la consueta conferenza della vigilia di Stefano Pioli che prosegue con l'analisi dei singoli (Theo Hernandez e Tonali), il mercato e la notizia della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo in programma a marzo .

"La verità è che Ibra è molto più concentrato sul rientro in campo che su Sanremo. Ha avvisato sia me che la società molto prima che questa diventasse una notizia. Ibra è attento e talmente professionista che vuole sfruttare al meglio questa occasione per dimostrare di poter essere sempre più decisivo. Sta bene ed è molto concentrato per rientrare il prima possibile. Difficile in questo momento fare delle previsioni".