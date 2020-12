L'infermeria in casa Milan si riempie. Dagli esami medici effettuati in giornata, non sono positive le notizie circa gli infortuni di Bennacer e Gabbia che erano usciti anzitempo durante il match di campionato contro il Parma. Il centrocampista algerino verrà rivalutato fra 10 giorni e non lori vedremo più nel 2020, così come Gabbia che dovrà stare fermo un mese.

Qui Bennacer: torna col Benevento?

Lesione al bicipite femorale destro per l'ex centrocampista dell'Empoli che dovrà stare fermo per almeno 10 giorni. Verrà dunque valutato a fine anno e, nel migliore delle ipotesi, l'algerino potrà rientrare il 3 gennaio per la prima gara dell'anno contro il Benevento. Nelle prossime tre partite toccherà dunque a Tonali prendersi le redini del centrocampo. Non sarà una missione semplice perché proprio in questa prima parte di stagione Bennacer ha dimostrato di essere decisivo nello scacchiere di Pioli.

Le ultime 3 in programma per il Milan nel 2020

Partita Data Genoa-MILAN 16 dicembre Sassuolo-MILAN 20 dicembre MILAN-Lazio 23 dicembre

Qui Gabbia: giocherà Duarte?

Uscito dopo solo 4 minuti contro il Parma, Gabbia ha riportato uno stiramento del collaterale del ginocchio sinistro. Per fortuna non si contano lesioni, ma il difensore verrà rivalutato nelle prossime ore per capire se ci sia stato il distaccamento di un frammento del menisco. In ogni caso, il classe '99 starà assente per un mese e lo si rivedrà solo nel 2021. Un grosso problema per Pioli visto che Gabbia era già il sostituto di Kjaer. Difficile rivedere il danese per il turno infrasettimanale contro il Genoa, e le carte da giocare restano due: o Kalulu come centrale al fianco di Romagnoli o il ritorno di Duarte che non gioca in campionato dal 21 settembre.

