Bisognerà attendere ancora almeno una decina di giorni prima di rivedere Simon Kjaer riappropriarsi del suo posto da titolare al centro della difesa del Milan. Il danese, mercoledì mattina, si è sottoposto a un controllo che ha dato esito confortante. Ora il difensore rossonero inizierà un lavoro individualizzato di ricondizionamento che durerà 7-10 giorni e che dovrebbe permettergli di lasciarsi alle spalle questo periodo particolare contraddistinto da qualche infortunio di troppo. Impossibile vederlo in campo contro il Crotone (come a Bologna, giocherà Tomori), si lavora per riaverlo contro lo Spezia o in alternativa in Europa League contro la Stella Rossa (andata 18 febbraio).