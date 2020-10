Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 5: Esce male sul gol del pareggio di Dzeko, prova a riscattarsi col calcio di rigore ma intuisce l'angolo senza poter evitare il gol. Missing Gigio Donnarumma!

Davide CALABRIA 6: Arginare le offensive di Spinazzola non sembra un compito facile sulla carta: ci riesce calando solamente nel finale.

Alessio ROMAGNOLI 5,5: Pericoloso in attacco sulle palle offensive, si fa scavalcare da Dzeko in occasione del gol del pareggio della Roma.

Simon KJAER 6,5: Ordinato, ben posizionato e convinto dei propri mezzi. Il palo gli nega la gioia del gol nel primo tempo.

Theo HERNANDEZ 6: La solita partita priva di sbavature, il suo apporto in fase offensiva è sempre provvidenziale.

Ismaël BENNACER 5,5: Il suo fallo fischiato ai danni di Pedro in occasione del rigore costa caro al Milan, macchia una partita priva di sbavature

Frank KESSIE 6: Fa il lavoro sporco e lo fa molto bene. Filtro davanti alla difesa sia in fase offensiva che difensiva.

Alexis SAELEMAEKERS 6,5: La maglia da titolare è sempre più cucita addosso, il gol impreziosisce l'ennesima prestazione di sostanza.

dal 73' Rade KRUNIC 5,5: Entra per dare nuovo estro alle offensive. Non riesce a trovare il giusto spazio in un finale di gara decisamente confuso.

Hakan CALHANOGLU 6,5: Recupera in extremis e si dimostra fin da subito in ottima forma, Mirante gli nega la gioia del gol da calcio di punizione.

Rafael LEAO 7,5: Corre, lotta e confeziona due assist al bacio. Il portoghese è sempre più perno insostituibile di questo Milan.

dal 73' Samu CASTILLEJO 6: Non incide particolarmente dal suo ingresso in campo, ha giusto il tempo di carburare.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7: Il suo gol dopo appena due minuti mette il match subito in discesa, la doppietta conferma che i 6 gol realizzati fin qui in campionato non sono una casualità. Il Benjamin Button svedese continua ad illuminare i rossoneri.

All. Stefano PIOLI 6: La sua squadra costruisce, segna e continua a stupire. Paga, forse, i cambi tardivi e l'eccessiva stanchezza dei suoi.

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6,5: L'incertezza iniziale non lo piega, nel primo tempo salva i suoi in più di un'occasione. Questa volta non gli riesce il ruolo di para-rigori. Decisivo su Kessie nel concitato finale.

Marash KUMBULLA 6: Si perde completamente Ibrahimovic in occasione del primo gol, si riscatta con la seconda marcatura consecutiva in appena 5 giorni.

Gianluca MANCINI 6: Nonostante la giovane età, è lui il "veterano" della difesa giallorossa. Rimangono diversi dubbi sul suo fallo che ha portato al rigore del Milan.

Roger IBANEZ 5,5: Sta crescendo partita dopo partita, ma a tratti paga l'inesperienza facendosi prendere dalla foga del momento.

Leonardo SPINAZZOLA 5,5: La difesa del Milan lo argina bene, non riesce a trovare gli spazi delle ultime uscite.

Jordan VERETOUT 5,5: Ingabbiato dal duo di mediani avversari. Appare poco lucido e con poca fantasia: dal dischetto, però, non trema mai.

dall'86' Gonzalo VILLAR S.V.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5: Più in affanno rispetto alle ultime uscite. Da corner, però, pennella cross insidiosi che mettono in crisi la difesa del Milan.

dal 76' Bryan CRISTANTE 5,5: Entra e si fa ammonire, non certo la scossa che si aspetta da lui Fonseca.

Rick KARSDORP 5,5: Dopo i 45 minuti giocati in Europa League, torna titolare anche in campionato. Deve sicuramente ritrovare la forma migliore ma la prestazione non è da buttare.

dal 66' Bruno PERES 6: Alza i giri del motore sulla sinistra per l'ultima mezz'ora.

PEDRO 5,5: Dopo i due gol consecutivi delle ultime due giornate, contro la miglior difesa del nostro campionato non appare lucido come nelle scorse partite.

Henrikh MKHITARYAN 6,5: E' il migliore dei suoi, la difesa milanista fatica ad arginarlo. Paga solo la poca concretezza sottoporta.

Edin DZEKO 6,5: Il primo a crederci, l'ultimo a mollare. Il vero colpo di mercato della Roma è stato il non averlo ceduto nell'ultima sessione estiva.

All. Paulo FONSECA 6,5: La sua squadra combatte, recupera lo svantaggio per tre volte e conquista un ottimo punto contro la prima in classifica. La sua mano e il suo spirito si fanno sentire.





