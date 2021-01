L'avvio di partita è bloccato, con il Milan in spinta ma il Torino attento a chiudere gli spazi. Ad aprire un varco è Theo Hernandez, che sfonda al centro e serve Brahim, bravo di prima a mandare in porta Leao per il gol del vantaggio. Kessiè raddoppia su rigore: contatto tra Belotti e Brahim Diaz, Maresca non fischia ma assegna il penalty dopo aver rivisto le immagini. Il contatto con il pallone c'è, ma il capitano del Toro tocca prima l'avversario: l'ivoriano è come al solito glaciale dal dischetto e porta il Milan sul 2-0. Squillo dei granata nel finale di tempo con la traversa su punizione dell'ex Ricardo Rodriguez, Kessié grazia Sirigu fallendo il 3-0 in contropiede nell'ultima azione del primo tempo. In avvio di ripresa Maresca assegna rigore per il Toro dopo contatto tra Verdi e Tonali, ma il fallo è dell'attaccante granata: le immagini fanno cambiare idea all'arbitro, che concede punizione al Milan. E il centrocampista ex Brescia ha la peggio ed è costretto a uscire dal campo in barella. Il Toro ci prova, Giampaolo inserisce Zaza per Izzo e ridisegna la sua squadra: i granata crescono e spingono alla ricerca del gol. Ma fanno poco male al Diavolo, che resiste senza troppe sofferenze. Nel finale c'è tempo anche per il ritorno in campo di Ibra e per un importante intervento di Donnarumma: il Milan torna a spingere, il Toro si ferma dopo quattro risultati utili consecutivi.