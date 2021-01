Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Torino, valido per la 17a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Fabio Maresca di Napoli. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

Classifiche e risultati

Serie A Milan-Torino, le ufficiali: Ibra e Calhanoglu in panchina 3 ORE FA

La moviola LIVE di Milan-Torino

26' AMMONITO RINCON - In occasione del gol del Milan ci sono le proteste di Rincon e Maresca non lascia passare: giallo per il centrocampista del Torino. Era diffidato e salterà la prossima contro lo Spezia.

32' RIGORE PER IL MILAN - Numero di Brahim Diaz che prima salta Verdi poi viene messo giù da Belotti in area di rigore. C'è il contatto, con la punta del Toro che tocca il piede dell'ex Manchester City: rigore giusto. Maresca che viene richiamato dal VAR e assegna così il penalty.

Kessié - Milan-Torino - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

47' GIALLO PER TONALI - È appena rientrato dalla squalifica, ma si becca un giallo per un fallo tattico speso nel finale di primo tempo. Stende Gojak partito in contropiede: inevitabile l'ammonizione.

50' NON DATO UN RIGORE AL TORINO - Contatto in area tra Verdi e Tonali, con il piede dell'attaccante del Toro che prende in pieno il polpaccio del centrocampista rossonero. In un primo momento Maresca concede il rigore, ma viene richiamato anche questa volta dal VAR. Dalle immagini si vede come Tonali fosse in anticipo e non allarga la gamba, con Verdi che calcia proprio sul polpaccio di Tonali che, addirittura, esce infortunato.

65' AMMONITO DALOT - Subito un giallo per l'esterno rossonero che ferma con una trattenuta Verdi sull'out di sinistra.

Ma questo sarebbe un cucchiaio? Che errore di Maigaard su rigore: la sua squadra perde 4-3

Calcio Ibrahimovic convocato per Milan-Torino: c'è anche Calhanoglu 9 ORE FA